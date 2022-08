Der SCB steht im Final des Berner Cups

Bern. (PM SCB) Der SC Bern bleibt in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 unbezwungen. Im Halbfinal des Berner Cups in Langenthal siegte die...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern bleibt in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 unbezwungen.

Im Halbfinal des Berner Cups in Langenthal siegte die Mannschaft von Johan Lundskog gegen die SCL Tigers 5:1. Es handelte sich nach den Erfolgen über Basel, Visp und Köln (zweimal) um den fünften Sieg im fünften Vorbereitungsspiel.

Gegen die Tigers erwies sich der SCB vor allem in Überzahl als äusserst effizient: Drei Tore gelangen im Powerplay, wobei das 2:0 eine spezielle Note hatte. Torschütze Colton Sceviour war erst am Montag aus Übersee gelandet reüssierte sogleich in seinem ersten Spiel. Für Passgeber Tristan Scherwey war es derweil die erste Partie seit Mai und dem erlittenen Knöchelbruch an der WM.

Der Sieg des SCB war kaum gefährdet. In der 43. Minute sorgte das Lundskog-Team mit einem Doppelschlag (Dominik Kahun und Santiago Näf) für die Zäsur.

Dank des Erfolgs stehen die Berner im Final das Berner Cups – dieser findet am Freitag um 20 Uhr erneut in Langenthal gegen den EHC Biel statt.

Bern – Langnau 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Schoren – 1250 Zuschauer – SR Wiegand, Ströbel; Cattaneo, Duc.

Tore: 8. Untersander (Lindberg) 1:0. 27. Sceviour (Scherwey, Untersander/Auschluss Guggenheim) 2:0. 35. Loeffel (Lindberg/Ausschluss Schilt) 3:0. 43. (42:12) Kahun (DiDomenico, Loeffel/Ausschluss Michaelis) 4:0. 43. (42:26) Näf 5:0. 57. Aeschlimann (Aeschbach) 5:1.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Bern, 4-mal 2 plus 5 Minuten (Guggenheim) gegen Langnau.

Bern: Manzato; Zgraggen, Untersander; Pinana, Goloubef; Gélinas, Loeffel; Bärtschi, Kahun, DiDomenico; Bader, Lindberg, Vermin; Scherwey, Baumgartner, Sceviour; Ritzmann, Fahrni, Näf.

Bemerkungen: Bern ohne Lehmann, M. Henauer (verletzt), Moser, B. und C. Gerber (überzählig), A. Henauer, Dähler, Ryser, Fuss (ausgeliehen).