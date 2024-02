Der HCAP verpflichtet Jared McIsaac

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass er mit den Detroit Red Wings eine Vereinbarung über die Ausleihe von Defensivspieler Jared...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass er mit den Detroit Red Wings eine Vereinbarung über die Ausleihe von Defensivspieler Jared McIsaac bis zum Saisonende getroffen hat.

Der bald 24-jährige Verteidiger, der 2018 in der zweiten Runde von den Detroit Red Wings gedraftet worden ist, hat in seiner Karriere 241 Spiele in der QMJHL mit den Halifaax Mooseheads und Moncton Wildcats absolviert (69 Tore und 145 Assists). Bei den Grand Rapids in der AHL ist Jared auf insgesamt 156 Einsätze gekommen, in denen er 9 Tore und 43 Assists erzielt hat.

Auf internationaler Ebene ist McIsaac Teil der Mannschaft gewesen, die an der U20-Weltmeisterschaft 2020 die Goldmedaille gewonnen hat.

Der Spieler ist heute Nachmittag im Tessin eingetroffen und steht nach Abschluss des Aufnahmeprozederes dem technischen Stab zur Verfügung.