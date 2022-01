Der Grunddurchgang geht mit einer Rittner Pleite zu Ende

Dornbirn. (PM Buam) Dornbirn war für die Rittner Buam am Samstag keine Reise wert. Im letzten Spiel vor Beginn der Master Round bezog die...

Dornbirn. (PM Buam) Dornbirn war für die Rittner Buam am Samstag keine Reise wert.

Im letzten Spiel vor Beginn der Master Round bezog die Mannschaft von Santeri Heiskanen im Messestadion eine 0:3-Niederlage beim EC Bregenzerwald. Die Auswärtspleite hat aber keine Auswirkungen auf die Tabelle, denn die Blau-Roten beenden den Grunddurchgang auf dem dritten Rang.

Die Rittner Buam mussten auch in Dornbirn auf mehrere Leistungsträger verzichten. Den Blau-Roten fehlten wie schon am Donnerstag gegen Salzburg Frei, Lutz, Fink und Sailio. Im Tor begann wie auch in den letzten Partien Jake Smith. Und Rittens Goalie musste in der fünften Minute hinter sich greifen, als im Lehtonen das Nachsehen gab. Die Nummer 28 der Gastgeber hatte am langen Pfosten gelauert und konnte dort seelenruhig eine Lipsbergs-Vorlage veredeln. Nach dem Gegentreffer wurde die Heiskanen-Truppe aktiver, biss sich aber immer wieder am aufmerksamen Beck die Zähne aus. So auch nach einer Viertelstunde, als es zunächst Uusivirta aus spitzem Winkel probierte und Jakob Prast den Abpraller nicht im Kasten der Vorarlberger unterbrachte.

Die Rittner Buam starteten engagiert ins Mitteldrittel und fanden in der Folge auch einige Möglichkeiten vor. So vergab der auffällige Osburn in der 24. Minute die beste Chance, als er den Puck völlig freistehend an Tschofens Schlittschuh knallte. Die Gastgeber, die sich nach der Führung voll und ganz auf die Defensivarbeit konzentrierten, wurden erst wieder gegen Mitte des zweiten Drittels in der Offensive aktiv. Doch Lipsbergs und Lehtonen (31.) bissen sich an Smith die Zähne aus. In der Folge handelten sich die Blau-Roten vier Zeitstrafen ein. Sie spielten phasenweise sogar mit zwei Mann weniger, doch Smith hielt seine Vorderleute in der Partie und Ritten hatte bei Lipsbergs Pfostentreffer (38.) auch das Glück auf seiner Seite.

Im Schlussdrittel waren gerade einmal 77 Sekunden gespielt, da fiel das 2:0. Julian Metzlers Pass wurde von einem Rittner Verteidiger unglücklich abgefälscht und Zwerger schlenzte die Scheibe gekonnt unter die Latte. Die Rittner Buam reagierten und feuerten zahlreiche Schüsse ab, doch Beck erwies sich weiterhin als unüberwindbares Hindernis. Als Fässler acht Minuten vor dem Ende den dritten Treffer für die „Wälder“ beisteuerte, war das Match entschieden. Auch dieses Tor war für die Galerie, den die Nummer 71 der Vorarlberger platzierte die Scheibe mit der Rückhand im Kreuzeck. Es blieb beim 3:0-Sieg des EC Bregenzerwald, der in der kommenden Woche in der Qualification Round antreten wird. Die Rittner Buam sind hingegen mit Jesenice, Asiago, Lustenau, Cortina und Fassa in der Master Round im Einsatz.

EC Bregenzerwald – Rittner Buam 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Tore: 1:0 Lehtonen (4.33), 2:0 Zwerger (41.17), 3:0 Fässler (51.58)