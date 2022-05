Der EHC Freiburg testet international, hochkarÃ¤tig und Zuhause gegen den Kooperationspartner

Freiburg. (PM EHCF) In der Vorbereitung auf die kommende DEL2-Saison hat der EHC Freiburg sein Testspielprogramm weitestgehend terminiert. Neben dem Freundschaftsspiel mit dem Kooperationspartner...

Freiburg. (PM EHCF) In der Vorbereitung auf die kommende DEL2-Saison hat der EHC Freiburg sein Testspielprogramm weitestgehend terminiert.

Neben dem Freundschaftsspiel mit dem Kooperationspartner aus Schwenningen zum Start der Testspielsaison, messen sich die Wölfe mit Teams aus der Schweiz, Österreich und Frankreich. Zudem bestreiten die Wölfe in dieser Saison erstmals wieder ein mehrtägiges Trainingslager gleich Anfang August.

Mit dem HC Sierre, dem SC Langenthal und den Aufsteigern des EHC Basel trifft das Team von Cheftrainer Robert Hoffmann damit gleich dreimal auf Teams aus der starken Schweizer Swiss League. Mit den Scorpions Mulhouse sind zudem unserer „Eishockey-Nachbarn“ aus Frankreich bei uns im Breisgau zu Gast. Aus der internationalen Alps Hockey League treffen die Wölfe wie auch vergangene Saison auf die traditionsreichen Pioneers Vorarlberg (ehemals VEU Feldkirch) zum bisher einzigen Testspiel auf fremdem Eis.

Sämtliche Testspiele in der Echte Helden Arena sind in der neuen Wölfe-Dauerkarte erhalten. Noch bis zum 30. Juni gibt es die Stehplatzdauerkarte zum „Early-Bird“-Tarif und absolutem Spezialpreis!

Alle Informationen zur neuen Dauerkarte gibt es unter ehcf.de

Die Vorbereitungsspiele in der Übersicht:

Di, 16.08.2022 um 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. Schwenninger Wild Wings

Fr, 19.08.2022 um 19:30 Uhr – Pioneers Vorarlberg vs. EHC Freiburg

Di, 23.08.2022 um 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. HC Sierre

Fr, 26.08.2022 um 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. Scorpions Mulhouse

Do, 01.09.2022 um 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. SC Langenthal

Sa, 03.09.2022 um 19:30 Uhr – EHC Freiburg vs. EHC Basel