DEL2-Playoffs starten am 22. April mit zwei Partien

Zwei weitere Duelle beginnen am 23. April / Clubs verständigen sich auf intensive Teststrategie Neuss. (PM DEL2) Die Planungen für die Playoffs stehen: Die...

Zwei weitere Duelle beginnen am 23. April / Clubs verständigen sich auf intensive Teststrategie

Neuss. (PM DEL2) Die Planungen für die Playoffs stehen: Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) startet zwei Tage später als vorgesehen sowie mit einer Aufteilung der Viertelfinal-Begegnungen und im „Best-of-Five“-Modus in die bevorstehenden Playoffs.

Darauf verständigten sich die acht qualifizierten Clubs in mehreren Gesprächen. Die Serien Kassel gegen Heilbronn und Bad Tölz gegen Ravensburg starten am Donnerstag, 22. April. Die Duelle zwischen Freiburg und Kaufbeuren sowie Bietigheim gegen Frankfurt beginnen am Freitag, 23. April. Die Begegnungen finden im Zwei-Tages-Rhythmus statt.

Gleichzeitig haben die Clubs einer intensiven Teststrategie während des Wettbewerbes zugestimmt. Diese sieht eine erneute Initialtestung mit zwei PCR-Tests im Vorfeld des Playoff-Viertelfinales vor. Zudem werden regelmäßige PCR-Tests im Drei-Tages-Rhythmus sowie ergänzende Schnelltests an Spieltagen durchgeführt.

René Rudorisch, DEL2-Geschäftsführer: „Wir freuen uns auf die anstehenden Playoffs, wenngleich wir uns im Vorfeld ein entspannteres Umfeld für die entscheidenden Runden gewünscht hätten. Allerdings legen wir neben dem Sport höchsten Wert auf den Schutz der Gesundheit unserer Aktiven und haben Vorkehrungen getroffen, die uns hoffentlich ermöglichen, die gesamten Playoffs spielen und sportlich entscheiden zu können.“

Im Falle einer notwendigen Quarantäne-Maßnahme einer Mannschaft und damit einem möglicherweise Nicht-Antreten mit ausreichender Spielerzahl von neun Feldspielern und einem Torhüter, kommt es gemäß der Spielordnung zu einer Spielwertung zugunsten des anderen Teams. Da alle Playoff-Runden im „Best-of-Five“-Modus durchgeführt werden, reichen drei Siege aus, um sich für die jeweils nächste Runde zu qualifizieren.

Die finalen Regularien werden in dieser Woche erstellt und verschriftlicht und dann den Clubs zur Verfügung gestellt. Zudem werden diese auf der DEL2-Website im Bereich des Regelwerks veröffentlicht. Die Anspielzeiten der Partien sind ab Mittwoch einsehbar.

Termine der Viertelfinal-Partien:

EC Kassel Huskies vs. Heilbronner Falken:

22.04., 24.04., 26.04., 28.04.*, 30.04.*

Tölzer Löwen vs. Ravensburg Towerstars:

22.04., 24.04., 26.04., 28.04.*, 30.04.*

EHC Freiburg vs. ESV Kaufbeuren:

23.04., 25.04., 27.04., 29.04.*, 01.05.*

Bietigheim Steelers vs. Löwen Frankfurt:

23.04., 25.04., 27.04., 29.04.*, 01.05.*

Weitere Termine:

Halbfinale: 02.05. / 04.05. / 07.05. / 09.05.* / 11.05.*

Finale: 14.05. / 16.05. / 18.05. / 20.05.* / 22.05.*

*falls nötig