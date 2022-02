DEL2: LizenzantrÃ¤ge fÃ¼r die Saison 2022/2023 fristgerecht eingereicht

Elf Bewerbungen für DEL2 aus Oberliga / acht Clubs aus der DEL haben fristgerecht ihren Antrag eingereicht Neuss. (PM DEL2) Die Frist zur Abgabe...

Elf Bewerbungen für DEL2 aus Oberliga / acht Clubs aus der DEL haben fristgerecht ihren Antrag eingereicht

Neuss. (PM DEL2) Die Frist zur Abgabe von Anträgen auf Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison 2022/2022 in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) endete mit dem 15. Februar.

Alle aktuellen Zweitligisten haben sich für das Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Spielzeit angemeldet. Zudem wurden insgesamt elf Anträge aus der Oberliga bei der DEL2 fristgerecht eingereicht. Nur Oberliga-Clubs, die den Antrag auf eine Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren eingereicht haben, können im Falle einer sportlichen Qualifikation als bestes deutsches Team der aktuellen Saison für die Lizenzprüfung der DEL2 zugelassen werden.

Neu in dieser Saison ist, dass auch Anträge von DEL-Clubs bei der zweiten Liga eingegangen sind. Im Falle eines sportlichen Abstiegs mussten sich die Mannschaften ebenfalls fristgerecht für die Teilnahme am DEL2-Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison anmelden. Dies haben insgesamt acht Clubs aus der ersten Liga getan.

Die Unterlagen für die Lizenzprüfung zur Saison 2022/2023 sind nach aktuellem Stand bis zum 24. Mai 2022 einzureichen.

Stimmen von den ceFighters Leipzig

„Die Mannschaft, die Fans und die Sponsoren haben es einfach verdient, dass wir von unserer Seite alles möglich machen, um diesem Schritt näher zu kommen. Das wirtschaftliche Umfeld entwickelt sich gut und viele Sponsoren halten uns, trotz der schwierigen Corona – Zeiten, die Treue und wollen den Standort ebenfalls weiterentwickeln. Die Stadt Leipzig hat sich dem Thema Eisstadion angenommen und damit eine nie dagewesene Basis geschaffen. Damit wurden ganz wichtige Schritte gemacht“, sagt Geschäftsführer Thomas Potrzebski. Headcoach und Geschäftsführer Sven Gerike fügt hinzu: „Darüber hinaus beweist die Mannschaft seit Wochen, dass sie auch sportlich gewillt ist, die nächsten Schritte zu gehen. Das Team ist heiß auf die Playoffs!“ Trotz der coronabedingten Unterbrechungen, Langzeitausfällen und dem frühzeitigen Karriereende von Leistungsträger Hannes Albrecht, zeigen die Eiskämpfer Woche für Woche vollen Einsatz.

Auch wenn die Grundausrichtung der IceFighters Leipzig GmbH mit dem mittelfristigen Ziel in die DEL 2 aufzusteigen bestehen bleibt, ist diese Entscheidung richtig. „Wir wollten die Top 4-Plätze der Oberliga Nord angreifen. Das ist uns bisher gut gelungen. Wirtschaftlich ist noch einiges an Arbeit erforderlich, um wirklich bereit für den Aufstieg zu sein“, sagt Thomas Frey, ebenfalls Geschäftsführer der IceFighters Leipzig GmbH.

Statement Löwen Frankfurt

Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, uns erneut für die Teilnahme an der DEL zu bewerben. Der sportliche Aufstieg ist letztendlich das Salz in der Suppe. Daher werden wir natürlich versuchen, uns in dieser stark besetzten Liga durchzusetzen und diesen Schritt zu gehen.“