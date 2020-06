DEL2 Erfahrung fÃ¼r die EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Der 33-jährige, in Pegnitz geborene Offensivspieler spielt in der kommenden Saison für die Eisbären Regensburg. Eigentlich hatte Andreas seine Profilaufbahn mit...

Eigentlich hatte Andreas seine Profilaufbahn mit insgesamt 252 Oberligaspielen und 111 Toren, sowie 90 Einsätzen in der DEL2 mit 25 Toren bereits 2019, nach zehn Jahren bei den Bayreuth Tigers und einem Jahr bei den Selber Wolfen beendet. In der vergangenen Saison war er im Kader der Bayreuther zweiten Mannschaft in der Landesliga.

„Ich freue mich schon Mega auf Regensburg, auf das Team und noch mehr auf Fans in der Donau-Arena“ so Andreas Geigenmüller.