DEL / DEL2: Roosters weiter in QuarantÃ¤ne, Spiele gegen Wolfsburg und Augsburg abgesagt / DEL2 Termin-Update Ravensburg

Neuss. (PM DEL/DEL2) Die kommenden beiden Partien der Iserlohn Roosters in der PENNY DEL finden nicht statt. Betroffen sind die Partien am 14.01.22 bei...

Neuss. (PM DEL/DEL2) Die kommenden beiden Partien der Iserlohn Roosters in der PENNY DEL finden nicht statt.

Betroffen sind die Partien am 14.01.22 bei den Grizzlys Wolfsburg sowie am 16.01.22 gegen die Augsburger Panther. Grund ist eine behördlich angeordnete Quarantäne für die Mannschaft der Iserlohn Roosters.

Die Nachholtermine werden zeitnah kommuniziert.

Unterdessen wurde die ursprünglich für den morgigen Dienstag angesetzte Auswärtspartie bei den Kölner Haien bereits neu terminiert, die Roosters treten am 20. Februar in der Domstadt an.

Termin-Update in der DEL2 – Verschobene Partie Ravensburg gegen Bad Tölz neu terminiert

Für die verschobene Partie der Ravensburg Towerstars gegen die Tölzer Löwen konnte nach Rücksprache mit allen Beteiligten ein neuer Termin festgelegt werden. Somit findet das Duell am Dienstag, 25. Januar statt. Spielbeginn ist 20:00 Uhr.