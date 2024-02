Deggendorfer SC zieht in spannender Partie den KÃ¼rzeren

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste sich am „Tag des Stammvereins“ geschlagen geben. Vor 1817 Zuschauern in der Festung an der Trat unterlag...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste sich am „Tag des Stammvereins“ geschlagen geben.

Vor 1817 Zuschauern in der Festung an der Trat unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den Memmingen Indians in einer spannenden Partie am Ende mit 4:6.

Beim Duell mit den Schwaben konnte der DSC-Trainer auf den selben Kader zurückgreifen wie noch am Freitag in Weiden. Es fehlten somit weiterhin Petr Stloukal, Lukas Miculka, Benedikt Schopper, Niklas Pill, Timo Pielmeier, Curtis Leinweber und Martin Heinisch (Unterkörperverletzung, Ausfallprognose zwei bis drei Wochen).

Von der ersten Minute weg entwickelte sich eine schnelle Partie, in der beide Teams ihre Abschlussmöglichkeiten hatten. Der erste Treffer fiel schließlich in der 13. Minute: Bei angezeigter Strafe traf Thomas Greilinger von der blauen Linie. Die Offensive der Deggendorfer lief nun so richtig warm und knapp drei Minuten später zappelte der Puck erneut hinter Marco Eisenhut im Memminger Tor. Dieses Mal war es Antonin Dusek, der auf Zuspiel von Marcel Pfänder, sehenswert mit der Rückhand zum 2:0 Pausenstand traf.

Die Indians waren es allerdings, die im zweiten Abschnitt den besseren Start erwischten. Nach 66 Sekunden traf Jaroslav Hafenrichter im Powerplay zum 2:1. Die Gäste hatten nun Oberwasser und glichen in der 46. Minute aus – Maxim Mastic traf aus spitzem Winkel. Die Memminger hatten im weiteren Drittelverlauf weitere gute Möglichkeiten, die Partie endgültig zu drehen, dem nächsten Treffer erzielte allerdings der DSC. Im Powerplay war es René Röthke, der nach tollem Zuspiel von Carter Popoff in der 37. Minute zum 3:2 traf. Doch die Schwaben hatten in diesem Abschnitt noch einen Pfeil im Köcher. Denis Fominych traf Sekunden vor Ablauf des zweiten Abschnitts zum 3:3.

Im Schlussabschnitt war es erneut Fominych, der in der 47. Minute mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend die Indians erneut in Führung brachte. Doch die Hausherren hatten die passende Antwort parat. Marco Baßler traf knapp zwei Minuten später zum 4:4. Als in der 55. Minute Memmingens Busch einen Konter zum 4:5 ummünzte, konnte sich der DSC von diesem erneuten Rückstand nicht noch einmal erholen. In den Schlusssekunden war Homjakovs, der mit einem Treffer ins mittlerweile verwaiste Deggendorfer Tor für den 4:6 Endstand sorgte.

Bereits am Dienstag geht es für den DSC mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat sind dann die Lindau Islanders.