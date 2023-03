DEG will nach der sehr erfolgreichen Hauptrunde nun auch in den Playoffs gegen die Löwen Frankfurt bestehen

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat die Hauptrunde auf Platz 7 abgeschlossen und sich damit die Teilnahme an der 1. Playoff-Runde gesichert. Dort...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat die Hauptrunde auf Platz 7 abgeschlossen und sich damit die Teilnahme an der 1. Playoff-Runde gesichert.

Dort geht es nun gegen die Löwen Frankfurt. Das erste Duell der “Best of Three”-Serie findet bereits am morgigen Dienstag, 7. März (19.30 Uhr) im PSD BANK DOME statt. Spiel 2 folgt Freitag, 10. März (19 Uhr), in Frankfurt, eine mögliche Entscheidungspartie schließlich am Sonntag, 12. März (14.00 oder 15.15 Uhr), wieder in Düsseldorf.

15 Punkte! Natürlich war die Enttäuschung über die knapp verpasste Viertelfinal-Qualifikation bei Profis und Fans zunächst groß, dennoch holten die Rot-Gelben in der Spielzeit 2022/23 15 Punkte mehr als noch in der vergangenen Saison. Damals erreichte das Team mit 76 Punkten Platz 9, dieses Mal eben mit 91 Zählern Rang 7. “Ich habe den Jungs vor der Saison gesagt, dass wir 90 Punkte für das Viertelfinale brauchen. Es war also auch mein Fehler”, sagte Headcoach Roger Hansson auf der Pressekonferenz nach dem Mannheim-Spiel. Die erzielten Punkte zeigen also deutlich: Es war eine sehr erfolgreiche Hauptrunde der DEG. Das zusammengestellte Team von Sportdirektor Niki Mondt hat erneut eine starke Leistung gezeigt und erneut die Erwartungen in der Liga übertroffen.

Jetzt soll die Krönung und der Einzug ins Viertelfinale gegen Frankfurt folgen. Der Liganeuling hat ebenfalls eine überragende Saison absolviert und sich als Aufsteiger direkt für die 1. Playoff-Runde qualifiziert. Bei den Hessen ragte vor allem die Sturmreihe um Dominik Bokk, Brendan Ranford und Carter Rowney heraus, die insgesamt auf starke 153 Scorerpunkte kommen. Die vier Duelle in der Hauptrunde teilten sich beide Teams “freundschaftlich” auf. Zwei Siege für die DEG, zwei für die Frankfurter. Jeweils einmal daheim und in der Fremde. Für Spannung ist also gesorgt.

Die Trainerstimmen nach dem Spiel gegen Mannheim