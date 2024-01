DEG vor wichtigem Duell gegen NÃ¼rnberg – Am Sonntag reisen die RheinlÃ¤nder zu den Adlern Mannheim

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht vor einem sehr wichtigen Duell am Freitag, 19. Januar (19.30 Uhr), gegen die Nürnberg Ice...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht vor einem sehr wichtigen Duell am Freitag, 19. Januar (19.30 Uhr), gegen die Nürnberg Ice Tigers und einer Auswärtsreise am Sonntag, 21. Januar (14 Uhr), zu den Adler Mannheim.

Die Partie am Freitag im PSD BANK DOME ist ein klassisches sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Die Ice Tigers stehen mit 46 Zählern auf dem begehrten Rang 10, die DEG liegt fünf dahinter und könnte auf zwei Punkte herankommen – oder auf acht zurückfallen. Die bisherigen Partien gingen jeweils an die Nürnberger (2:1 und 4:1), wobei beide Spiele bis zum Schluss noch offen waren. Eine vermeintliche Schwäche der Ice Tigers sind die Auftritte in der Fremde. Hier belegt das Team von Tome Rowe den letzten Platz, holte nur drei Siege aus 19 Partien (DEG immerhin sechs) und verlor die vergangenen fünf Auswärtsspiele allesamt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Rot-Gelben in der Heimtabelle nur auf Rang 12 stehen (acht Siege). Es ist übrigens das 60. Aufeinandertreffen beider Teams in Düsseldorf, bislang 38 davon konnte die DEG für sich entscheiden.

Geht es nach dem bisherigen Saisonverlauf gewinnen am Sonntag die Adler Mannheim im eigenen Stadion. Denn: Bei den drei Duellen in der laufenden Eiszeit konnte immer das Heimteam am Ende die Punkte einbehalten. Kurios: In allen drei Begegnungen fielen jeweils fünf Tore (4:1, 3:2, 3:2). Erstaunlich, da beide Mannschaften sich mit den erzielten Treffern etwas schwertun (DEG 88 Tore, Platz 14/ Adler Mannheim 100 Tore, Platz 12). Im neuen Jahr suchen die Adler aktuell allerdings noch ein wenig nach Konstanz. Aus den bisherigen fünf Partien 2024 gingen die Mannheimer drei Mal mit einer Niederlage vom Eis, zuletzt 0:4 in Ingolstadt. Positiv für die DEG: Zwei Heimsiege in Folge gegen Düsseldorf gelangen den Adlern zuletzt 2018.

Personell bleiben die Rot-Gelben unverändert und gehen mit demselben Kader wie am vergangenen Wochenende in die beiden Partien.