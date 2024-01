DEG ist am Wochenende zwei Mal in der Fremde gefordert – RheinlÃ¤nder suchen Ersatz fÃ¼r Varone

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG / EM) Die Düsseldorfer EG steht vor einem spannenden Wochenende mit zwei wichtigen Spielen in der PENNY DEL. Am...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (PM DEG / EM) Die Düsseldorfer EG steht vor einem spannenden Wochenende mit zwei wichtigen Spielen in der PENNY DEL.

Am Freitag, 12. Januar (19.30 Uhr), wartet die Auswärtsbegegnung bei den Schwenninger Wild Wings, gefolgt von der Partie am Sonntag, 14. Januar (14 Uhr), vor über 11.000 erwartungsvollen Fans zuhause gegen den aktuellen Tabellenführer, die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.

Glaubt man der Statistik besteht eine sehr hohe Chance, dass die Partie am Freitagabend in Schwenningen eine ganz enge Kiste wird. Fünf der vergangenen sechs Partien endeten mit nur einem Tor Differenz. Und: Alle diese Spiele gewannen am Ende die Rot-Gelben. Gegen Schwenningen läuft es also in jüngster Vergangenheit. Einzige Ausnahme war die erste Partie bei den Wild Wings in dieser Spielzeit. Mit einem 5:2 aus ihrer Sicht schickten die Schwäne Düsseldorf nach Hause. Der derzeitige Tabellenfünfte ist aktuell glänzend aufgelegt. Fünf Siege aus sechs Partien, dazu eine fast schon beängstigende Heimstärke. 43 Punkte holten die Wild Wings im eigenen Stadion, verloren erst drei Mal – Spitzenwert in der Liga.

Sonntag geht es für die Rot-Gelben dann mal wieder gegen einen Tabellenführer. Dieses Mal sind es die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Das Team von Thomas Popiesch reist mit mächtig Selbstvertrauen nach Düsseldorf. Satte zehn Siege konnten die Nordlichter in den vergangenen elf Partien sammeln, schlugen vermeintliche Schwergewichte wie Berlin, München, Straubing und Wolfsburg (sogar doppelt). Ein Grund für diese bemerkenswerte Statistik ist das starke Powerplay. Denn auch hier führt Fischtown die Liga an (22.14 %). Dazu stellt die Mannschaft mit nur 78 Gegentoren die beste Defensive der PENNY DEL. Für Bremerhaven könnte es aktuell also kaum besser laufen. Beim direkten Vergleich der vergangenen fünf Spiele führt die DEG zwar mit drei zu zwei Erfolgen, doch die beiden bisherigen Aufeinandertreffen in der laufenden Eiszeit holten sich jeweils die Pinguins – wenn auch nur knapp.

Personell werden die Rot-Gelben mit selbigem Line-Up wie in der vergangenen Woche antreten.

Nachdem die DEG in der ganzen Saison schon mit außergewöhnlich großem Verletzungspech zu kämpfen hatte, gesellte sich in der vergangenen Woche mit Phil Varone ein weiterer Leistungsträger auf die Verletztenliste. Nun ist laut Rheinsicher Post klar, dass die DEG-Gesellschafter bereits grünes Licht für eine weitere Nachverpflichtung gegeben haben. Gesucht wird auf dem derzeit extrem schwierigen und dünn gesäten Transfermarkt ein Nummer-eins Center.