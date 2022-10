DEG erkÃ¤mpft sich einen Punkt gegen MÃ¼nchen

Düsseldorf. (PM DEG) Nach dem enttäuschenden Auftritt der Düsseldorfer EG am Freitag in Bremerhaven war heute vor heimischem Publikum Wiedergutmachung angesagt. Gegen den EHC...

Düsseldorf. (PM DEG) Nach dem enttäuschenden Auftritt der Düsseldorfer EG am Freitag in Bremerhaven war heute vor heimischem Publikum Wiedergutmachung angesagt.

Gegen den EHC Red Bull München wahrlich nicht die aller leichteste Aufgabe. Die DEG aber machte ihre Sache sehr ordentlich, war lange in Führung, kassierte einen kuriosen Ausgleich und durfte sich nach dem durch einen suboptimalen Wechsel eingeleiteten 1:2 (0:0; 1:0; 0:1; 0:1) nach Verlängerung immerhin über einen Punkt freuen.

Schwungvoller Start

Mit dem zurückgekehrten Bernhard Ebner, ohne den weiterhin verletzten Jonas Järvinen und ansonsten gegenüber dem Freitags-Match unverändert erwischte die DEG einen guten Start. Ebner kam an linken Rand des Torraums an die Scheibe, brachte sie aber nicht an Mathias Niederberger im Tor der Gäste unter (1.). Aus noch aussichtsreicherer, weil aus zentraler Position, durfte Alex Ehl abziehen (4.). Eine flüssige Kombination über die rechte Seite schloss Stephen Harper mit einem Schuss aus (zu) spitzem Winkel ab (6.). Daniel Fischbuch trug den Puck mit Tempo nach vorne und legte sie ab zum noch besser postierten Verteidiger Mikko Kousa (9.). In zwei Überzahlspielen kamen die Rot-Gelben überhaupt nicht zurecht, fanden jeweils spät in die Aufstellung und blieben ungefährlich. Die Red Bulls waren bei ihren Vorstößen, die sich mit zunehmender Spielzeit häuften, auch immer gefährlich, doch Henrik Haukeland hielt seinen Kasten sauber. Kurz vor der Sirene entschärfte er einen Alleingang Filip Varejcka (19.). So ging eins gutes erstes DEG-Drittel ohne Tore zu Ende.

Tor-Premiere

Die Mannschaft von Don Jackson kam mit mehr Druck aus der Kabine und dominierte die ersten Sekunden des zweiten Drittels. Der erste Treffer des Nachmittags fiel dann aber auf der anderen Seite. Die DEG konterte, Cedric Schiemenz ließ den Puck im Drittel der Gäste auf der rechten Seite für Alex Blank liegen, der löffelte ihn vom Rand des rechten Bullkreises einfach mal aufs Tor. Da Niederberger sich kräftig verschätzte, jubelten die DEG-Fans unter den 6.112 Zuschauern im PSD BANK DOME etwas unverhofft (23.). Für Blank war es der erste DEL-Treffer im Trikot der DEG. Danach erhöhte München den Druck. Nachdem Ebner die Scheibe im eigenen Drittel vertändelt hatte, schlenzte sie Yasin Ehliz an den rechten Pfosten (25.). Trevor Parkes durfte beinahe einen erfolgreichen Bauerntrick bejubeln, aber der Pfosten und ein paar DEG-Beine standen im Weg (28.). Auch Maksymilian Szuber ließ bei einem Distanzschuss den Klang des Gestänges ertönen (29.). Haukeland entschärfte einen Onetimer von Varejcka von der rechten Seite, der Nachschuss aus dem Slot wurde geblockt (32.). Niederberger rettete stark gegen Harper, nachdem der fein von Fischbuch bedient worden war (37.). In ihrer ersten Überzahl 118 Sekunden vor Drittelende zeigten die Gäste, dass man die Strafbank lieber meiden sollte. Auf einmal waren sie noch präsenter, ließen die Scheibe laufen, suchten den Weg zum Tor und waren brandgefährlich. Doch die DEG hielt all dem Stand und nahm die knappe Führung mit in die zweite Pause.

München erzwingt Verlängerung

Die Vorzeichen für den Schlussabschnitt waren klar: München würde mit Macht kommen, die Jungs von Roger Hansson würden alles reinschmeißen müssen, um als Sieger vom Eis zu gehen. Früh im Drittel war Varejcka auf und davon, Luca Zitterbart wusste sich nur mit einem Stockschlag zu helfen (42.). Die DEG überstand das Unterzahlspiel aber schadlos. Tobi Eder schlenzte die Scheibe bei einem Konter an die Latte (48.). Eine kleine Düsseldorfer Druckphase endete mit einem Foul von Alec McCrea an blauen Linie bei dem Versuch, einen Münchener Gegenstoß zu unterbinden. Die dann folgende Überzahl war für die DEG-Defensive eine zu viel. Aus unmöglichem Winkel beförderte Zach Redmond den Puck zum Ausgleich ins Tor (53.). Bitter: Erst Eder und im nächsten Wechsel Kousa verloren ihren Schläger, sodass der Nachteil noch größer war. Danach stand das Spiel auf des Messers Schneide. Beide Mannschaften wollten den Sieg und spielten dementsprechend. Was wäre im stimmungsvollen PSD BANK DOME wohl los gewesen, hätte Harper seine Chance kurz vor dem Ende genutzt (59.)?

Fataler Wechsel

So ging es in die Verlängerung, die dann auf eine Weise zu Ende ging, die dieses tolle Spiel eigentlich nicht verdient gehabt hat. Ein fataler Spielerwechsel der DEG läutete deren Niederlage ein. Alle drei Rot-Gelben fuhren zum ersten Wechsel auf die Bank und übersahen dabei, dass mindestens Austin Ortega noch auf dem Eis bleiben wollte. Freddie Tieffels spielte sie ihm auf den Schläger, Ortega konnte den Puck in aller Seelenruhe annehmen und in Richtung Haukeland fahren. Im kurzen Eck auf der Fanghandseite schlug es ein. Schade, da war definitiv mehr drin, aber ein Punkt gegen München ist natürlich trotzdem nicht schlecht!

Die nächsten Spiele

Weiter geht es für die DEG schon in drei Tagen. Dann gastiert die DEG bei den Adler Mannheim. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Am Freitag wird die Baden-Württembergtour mit dem Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers fortgesetzt. Auch hier fällt der erste Puck um 19:30 Uhr.

Red Bulls mit langem Atem: Erfolg in Düsseldorf nach Verlängerung

DEG – RBM 1:2 n. V. | Niederberger: „Im Schlussdrittel viel Druck aufgebaut“

München. (PM Red Bulls) Comeback-Sieg für Red Bull München.

Das Team von Trainer Don Jackson hat bei der Düsseldorfer EG mit 2:1 nach Verlängerung (0:0|0:1|1:0|1:0) gewonnen. Zach Redmond egalisierte im Schlussabschnitt die Führung der Rheinländer. In der Verlängerung erzielte Austin Ortega vor 6.112 Zuschauern den spielentscheidenden Treffer.

Spielverlauf

Eine muntere Partie im ersten Drittel. Beide Teams legten den Vorwärtsgang ein und erspielten sich Topchancen, an den beiden Torhütern war zunächst aber kein Vorbeikommen: Mathias Niederberger im Münchner Kasten glänzte gegen Alexander Ehl (5.) und Mikko Kousa (9.). Henrik Haukeland auf der anderen Seite war deutlich häufiger gefordert und verhinderte mit starken Paraden gegen Frederik Tiffels (10.), Nicolas Appendino (15.) und Filip Varejcka (19.) die Führung der Gäste. Beim Schuss von Ortega (7.) war der DEG-Keeper bereits geschlagen, doch der Pfosten rettete.

Schnörkelloses Eishockey auch im Mittelabschnitt – und Düsseldorf mit dem besseren Start. Alexander Blank erzielte in der 23. Minute den ersten Treffer des Spiels. Niederberger vereitelte kurz danach gegen Philip Gogulla den Doppelschlag der Rheinländer (24.). München reagierte mit einer Tempoerhöhung. Die Folge waren Chancen: Yasin Ehliz (25.) und Maksymilian Szuber (29.) knallten den Puck ans Gestänge, ein Tor sollte den Gästen auch im zweiten Drittel nicht gelingen.

Die Red Bulls weiterhin am Drücker, aufpassen mussten sie allerdings bei den Kontern der Düsseldorfer: Tobias Eder setzte den Puck an die Latte (48.). Ein Powerplay brachte die Münchner zurück ins Spiel: Redmond überlistete Haukeland mit seinem Schuss aus spitzem Winkel. Das 1:1 war gleichzeitig der Spielstand nach 60 Minuten.

In der Verlängerung brachte ein Wechselfehler der Düsseldorfer Ortega in Position. Der Topscorer der Red Bulls nutzte die Chance (61.) und sicherte seinem Team den Zusatzpunkt.

Mathias Niederberger: „Schön, dass wir im Schlussdrittel ins Spiel gefunden und so viel Druck aufgebaut haben. Und dann haben wir die wichtigen Tore gemacht.“

Endergebnis

Düsseldorfer EG gegen Red Bull München 1:2 n. V. (0:0|1:0|0:1|0:1)

Tore

1:0 | 22:52 | Alexander Blank

1:1 | 52:33 | Zach Redmond

1:2 | 60:40 | Austin Ortega

Zuschauer: 6.112