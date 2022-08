DEG: 18- jÃ¤hriges Talent soll weiter an den Profikader herangefÃ¼hrt werden

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Maksim Anton um ein Jahr verlängert. Der Stürmer, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt,...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Maksim Anton um ein Jahr verlängert.

Der Stürmer, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, gehörte bereits in der vergangenen Spielzeit erstmals offiziell zum Profikader der Rot-Gelben, kam allerdings nicht zum Einsatz. Stattdessen sammelte er seine Spielpraxis bei der U20 der DEG, lief 21-mal auf und erzielte 20 Punkte (13 Tore, sieben Vorlagen).

Sportdirektor Niki Mondt: „Maksim bringt alles mit, um sich in den nächsten Jahren in der DEL durchzusetzen. Wir wollen ihm dabei helfen, die nächsten Schritte zu gehen, um ihn an das höhere Level zu gewöhnen. Er könnte auch von der Kooperation mit Krefeld profitieren. Durch seinen Trainingsfleiß hat er sich mit Hilfe des Sommertrainings körperlich und athletisch stark verbessert und entwickelt.“

Über Maksim Anton

Maksim Anton – geboren am 19. April 2004 in Bochum – ist 1,80 m groß und wiegt 80 kg. Der Rechtsschütze sammelte seine ersten Eishockey Erfahrungen im Nachwuchs des Herner EV. 2018 wechselte Anton schließlich zur U17-Abteilung der DEG und stieg anschließend zur U20 auf. Darüber hinaus sammelte der 18-Jährige auch erste internationale Erfahrungen in den Jugendabteilungen des DEB. Maksim Anton erhält bei der Düsseldorfer EG die Rückennummer 66.