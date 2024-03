DEB-Nachwuchsliga: U15-Endturnier in DÃ¼sseldorf steht bevor

München. (PM DEB) Die Endspiele der U15-Nachwuchsligen, werden vom 15. bis 17. März 2024 von der Düsseldorfer EG im Eisstadion an der Brehmstraße ausgerichtet....

Unter sechs qualifizierten Teams, wird im Modus Jeder-gegen-Jeden, der Deutsche U15-Meister 2024 ausgespielt. Titelverteidiger sind die Jungadler Mannheim, die sich die Meisterschaft in der letzten Saison vor dem zweitplatzierten ESC Dresden sichern konnten.

Qualifizierte Mannschaften:

• Kölner Junghaie (1. Meisterrunde Nord)

• Eisbären Juniors Berlin (2. Meisterrunde Nord)

• ESC Dresden (3. Meisterrunde Nord)

• Augsburger EV (1. Meisterrunde Süd)

• EV Landshut (2. Meisterrunde Süd)

• ELZ Jungadler Mannheim (3. Meisterrunde Süd)

Zum Turnierauftakt stehen sich am Freitag, den 15. März um 8.30 Uhr der ESC Dresden und die Eisbären Juniors Berlin gegenüber. Das Turnier beschließen am Sonntag um 10.25 Uhr die Teams der Kölner Junghaie und des Augsburger EV. Die Mannschaft, die sich nach den 15 angesetzten Partien des Wochenendes bis an die Spitze der Tabelle durchkämpfen konnte, darf sich über den Titel „U15-Meister der Saison 2023/ 2024“ freuen.

Tickets für das U15-Endturnier sind in Düsseldorf an der Tageskasse erhältlich. Alle Spiele gibt es in einem kostenpflichtigen Livestream zu sehen.

Alle Spielpläne, Ergebnisse sowie Livestreams zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u15/?divisionId=14434