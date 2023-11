DEB-Frauen 1:8! „Schnell abhaken, nochmal alles geben“ – GrÃ¶bner zur Doppel-WM 2027 in Deutschland: „Sehr, sehr gute Chancen“

Artikel anhören Landshut. (PM MagentaSport) Tolle Kulisse, aber deftige Pleite für die DEB-Frauen in ihrem 2. Spiel beim Deutschland Cup. Gegen Finnland, Weltranglisten-4., kassiert...

Landshut. (PM MagentaSport) Tolle Kulisse, aber deftige Pleite für die DEB-Frauen in ihrem 2. Spiel beim Deutschland Cup.

Gegen Finnland, Weltranglisten-4., kassiert die Auswahl von Jeff MacLeod ein 1:8, darunter 3 Gegentore in Überzahl. Der Bundestrainer war unzufrieden mit Teilen der Mannschaft: „Wenn wir ein paar Spielerinnen haben, die Probleme haben, die die Struktur verlassen, dann können wir gegen Finnland nicht bestehen Alle müssen auf ihrem Top-Level spielen.“ Kapitänin Daria Gleissner sprach von einem „super-bitteren“ Ergebnis, will am Samstag mit dem Frauen-Team gegen Tschechien Wiedergutmachung betreiben – die Devise: „Schnell abhaken und nochmal alles geben.“ Beste Aussichten für eine Doppel-WM 2027 von Herren und Frauen in Deutschland vermeldet DEB-Generalsekretär Claus Gröbner „Wir haben viel Vorarbeit geleistet. Wir haben der IIHF gute Argumente gegeben, in diese Richtung zu entscheiden. Wenn es kommt, wäre es die erste Doppel-WM – Frauen und Männer gemeinsam.“ Gröbner weiter: „Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben.“ Am Samstag kommt es beim Deutschland Cup dann zum Double-Header der DEB-Herren (gegen Österreich) und -Frauen – ab 14.15 Uhr live bei MagentaSport. Ein Doppelpack der Nationalmannschaften.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom 3. Tag des Deutschland Cups übermittelt von MagentaSport.

Weiter geht es am Samstag mit einem Doppelspieltag der deutschen Nationalteams: ab 14.15 Uhr treffen die Frauen auf Tschechien, ab 17.45 Uhr folgen die Männer gegen Österreich. Den Deutschland Cup gibt´s live und kostenlos bei MagentaSport.

Deutschland – Finnland 1:8

Finnland, die Nummer 4 der Welt, ist ein paar Nummern zu groß für ein neuformiertes deutsches Team. Im 1. Drittel liegen die DEB-Frauen 0:2 zurück, haben aber selbst Chancen auf das Anschlusstor. Danach ziehen die Finninnen davon, führen nach zwei Dritteln mit 6:0. Theresa Wagner gelingt immerhin das Ehrentor zum 1:7 im letzten Drittel.

DEB-Generalsekretär Claus Gröbner lobt im MagentaSport-Interview die Kulisse für die Frauen-Spiele: „Wir freuen uns, dass wir so eine tolle Kulisse haben. Wir haben ungefähr 2.500 Zuschauer hier. Das sind tolle Zahlen. Das freut uns sehr.“

Hinsichtlich einer Doppel-Weltmeisterschaft von Herren und Frauen in Deutschland 2027 ist Gröbner optimistisch: „Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben. Die Idee ist ja fast schon vor einem Jahr geboren. Natürlich braucht es im Hintergrund viel Überzeugungsarbeit intern, aber auch viel Unterstützung vom Weltverband, dass man ein solches Doppelformat auch spielen kann. Für uns war es wichtig, nicht nur eine Idee zu entwickeln, sondern dass wir auch in die Umsetzung gehen. Deswegen diese Veranstaltung hier. Und es freut uns, dass wir so viel Unterstützung von der IIHF bekommen.“

Der DEB sieht sich in der Vorreiter-Rolle, glaub Claus Gröbner: „Wir haben viel Vorarbeit geleistet. Wir haben der IIHF gute Argumente gegeben, in diese Richtung zu entscheiden. Wenn es kommt, wäre es die erste Doppel-WM – Frauen und Männer gemeinsam.“

Die Planungen für die Doppel-WM sind offenbar schon vorangeschritten. Claus Gröbner berichtet, dann mit der Frauen WM starten zu wollen: „Zum einen ist es organisatorisch eine ganz andere Herausforderung. Die Anzahl an Kabinen wird es an den wenigsten Standorten geben. Aber es ist natürlich auch vom Kalender anders. Die Frauen-Liga endet international früher. Deshalb macht es Sinn, die Frauen-WM vorzuziehen und dann zu überlappen.“

Eine stattliche Kulisse in Landshut sieht das Spiel der Eishockey-Frauen. MagentaSport-Expertin Ronja Jenike ist begeistert: „Das sind keine 25 Zuschauer, das sind nicht nur Eltern, die hier im Stadion sind. Das ist ein Riesen-Credit für die Mädels. Das ist einfach unbezahlbar. Das hier ist eine Kulisse, vor der möchtest du spielen.“

Doch gerade im 2. Drittel gibt die DEB-Auswahl das Spiel aus der Hand und kassiert 4 Gegentore – davon sogar 3 in Überzahl.

DEB-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Es war das 4. Spiel, das wir zusammen hatten. Ich glaube, wir hatten einen ziemlich guten Start und dann haben wir den Fokus verloren. Ich weiß nicht, ob es die Nerven waren – vielleicht auch bei den jüngeren Spielerinnen.“

MacLeod erklärt den Unterschied zu den starken Finninnen: „Wir brauchen alle Spielerinnen gegen ein Team wie Finnland. Wenn wir ein paar Spielerinnen haben, die Probleme haben, die die Struktur verlassen, dann können wir gegen Finnland nicht bestehen. Wenn wir bei Finnland nach Schwächen suchen, ist es schwierig, Vorteile für uns zu finden. Wir brauchen ein bisschen mehr Tiefe im Kader. Alle müssen auf ihrem Top-Level spielen.“

DEB-Spielern Daria Gleissner ist nach der deftigen Niederlage enttäuscht: „Das ist super-bitter. Du bekommst 3 Tore in Überzahl. Das hat uns einfach Selbstvertrauen genommen. Wir sind nicht mehr richtig ins Spiel gekommen. Letztendlich ist es egal, wie wir es verloren haben. Wir haben am Ende alles gegeben, wir haben versucht, irgendwie vernünftig Eishockey zu spielen. Und es hat halt am Ende gar nicht gereicht.“

Ein Spiel steht am Samstag noch an. Gleissner über die Kulisse und das Abschlussspiel gegen Tschechien: „Ein riesengroßes Dankeschön an Landshut, vor so einer Kulisse zu spielen. Wir werden das Spiel verarbeiten, schnell abhaken und nochmal alles geben.“

Eishockey live bei MagentaSport:

Deutschland Cup – Tag 4

Samstag, 11.11.2023

Ab 10.45 Uhr: Slowakei – Dänemark (Spieltag 2 der Männer)

Ab 14.15 Uhr: Deutschland – Tschechien (Spieltag 3 der Frauen)

Ab 17.45 Uhr: Deutschland – Österreich (Spieltag 2 der Männer)

Sonntag, 12.11.2023 – Tag 5

Ab 10.45 Uhr: Dänemark – Österreich (Spieltag 3 der Männer)

Ab 14.15 Uhr: Deutschland – Slowakei (Spieltag 3 der Männer)

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport

Donnerstag, 16.11.2023

Ab 17.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings

Ab 19.00 Uhr: Augsburger Panther – Eisbären Berlin

Freitag, 17.11.2023

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Nürnberg Ice Tigers – Kölner Haie, Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters, Löwen Frankfurt – Straubing Tigers, Adler Mannheim – Pinguins Bremerhaven, EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt

