Das Warten hat ein Ende: ESC Kempten testet gegen den EV Lindau

Kempten. (PM ESC) Eine gefühlte Ewigkeit, nämlich 11 Monate ist es her das die Sharks auf heimischem Eis auflaufen konnten.

Am 18.10.2020 beim 5:2 Sieg gegen Buchloe war dies der Fall, danach wurde die Saison abgebrochen. Während die Ligen unter dem Dach des DEB ihre Saison, leider ohne Zuschauer, absolvieren durften hieß es in der Bayernliga: Aus und Vorbei. Es folgten lange Monate, geprägt von Warten, Hoffen und Bangen. Und trotz aller Ungewissheit die Planung für die kommende Saison voranzutreiben. Im Sommer dann endlich die erste gute Nachricht, die Bayernliga wird ihre Saison auf jeden Fall durchziehen. Und erst vor Wochenfrist die endgültige Erlösung, Nicht nur das endlich wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, nein gleich 2800 Fans sind in der Kemptener ABW Arena zugelassen.

Dementsprechend groß war auch die Freude bei den Fans der Sharks, der Dauerkartenverkauf startete sehr erfolgreich.

Und nach einer harten Trainingswoche auf dem Eis mit mehreren Einheiten täglich steht nun der langersehnte erste Test an.

Zu diesem gastiert am Freitag, den 10.09. um 19.30 Uhr kein geringerer als Oberligist EV Lindau an der Iller. Ein schwerer Prüfstein für das Auftaktmatch der Sharks, aber Trainer Carsten Gosdeck hat bewusst ein knackiges Programm mit vier Oberligisten und einem Bayernligisten für sein Team zusammengestellt. Schließlich warten dann in der Punktrunde in der Bayernliga ausschließlich starke Gegner auf hohem Niveau.

Besonders freuen dürfte sich Nikolas Oppenberger auf das Match gegen sein letztjähriges Team, er half ja bekannterweise den Islanders nach dem Aus der Bayernligasaison.

Wichtiges und Neues gibt es auch für die Zuschauer. Zutritt zum Stadion gibt es ausschließlich nach den 3G Regeln, ein Nachweis über Impfung, Genesung oder ein aktueller Test muss vorgewiesen werden. Zusätzlich müssen sich die Besucher am Einlass mit der Luca App registrieren. Und es besteht im kompletten Stadion zu jeder Zeit die Pflicht eine FFP2 oder eine medizinische Maske zu tragen, auch am Platz.

Wir freuen uns auch auf zahlreiche Gästefans, die wir ebenfalls bitten sich an die örtlichen Vorgaben im Kemptener Stadion zu halten.