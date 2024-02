Das erste von acht Endspielen der Iserlohn Roosters findet am Dienstag in KÃ¶ln statt

Iserlohn. (MK) Neun Tage nach der ärgerlichen 2:3 Niederlage nach Penaltyschießen gegen Ingolstadt greifen die Iserlohn Roosters wieder in den Spielbetrieb der Deutschen Eishockey...

Iserlohn. (MK) Neun Tage nach der ärgerlichen 2:3 Niederlage nach Penaltyschießen gegen Ingolstadt greifen die Iserlohn Roosters wieder in den Spielbetrieb der Deutschen Eishockey Liga ein.

Vier freie Tage durften die Cracks vom Seilersee genießen. Traditionell nutzen Eishockeyprofis die Länderspielpausen im November und Februar gerne für Städtereisen oder auch ganz simpel für mehr Zeit mit der Familie. Zeit, die gerade um die stressige Weihnachtszeit durch den eng getakteten Spielplan kaum bleibt.

Lediglich die Nationalmannschaftsfahrer Cedric Schiemenz, Taro Jentzsch und Balasz Sebok waren international im Einsatz. Seit dem letzten Freitag gilt der Fokus der Roosters dem nun allesentscheidenden Saisonendspurt. In den verbleibenden acht Spielen wird sich entscheiden, ob die Roosters den Klassenerhalt vorzeitig schaffen oder nach 52 Spieltagen als Letzter und damit vermeintlicher Absteiger in der Warteschleife verbleiben. Warteschleife deshalb, weil der Gang in die zweite Liga erst dann Fakt wird, wenn ein aufstiegsberechtigter Zweitligist den DEL2-Titel gewinnt. Ansonsten verbleibt der DEL-Letzte im Oberhaus.

Die Serie der Roosters von acht Endspielen beginnt am Dienstag in Köln. Ab 19:30 Uhr muss das Team von Headcoach Doug Shedden in der fast ausverkauften LanxessArena bestehen. Personell kann der Kanadier aus dem Vollen schöpfen. Demnach müssen erneut zwei Importspieler überzählig auf der Tribüne Platz nehmen. Zuletzt traf es Verteidiger Mitch Eliot und Stürmer Hunter Shinkaruk. Gespannt sein darf man, wie gut sich der letzte Neuzugang, Nick Ritchie, nach zwei Spielen und nun knapp zwei Wochen im Sauerland in Team und Spiel schon integriert hat.

Bei den Sauerländern wird es einmal mehr darauf ankommen, dass man den insgesamt guten Lauf seit dem Jahreswechsel auch nach einigen Tagen der Ablenkung fortsetzen kann. Zuletzt hatten die Powerplay-Formationen noch etwas Luft nach oben. Eine hohe Disziplin und eine gute Torwartleistung waren in den letzten Wochen wichtige Faktoren für den Aufschwung und werden beim Auftritt in Köln erneut extrem wichtig sein.

Im bisherigen Saisonverlauf gewannen die Haie beide Duelle in Iserlohn (5:2/6:3), verloren aber das letzte Duell am 2. Januar auf eigenem Eis mit 3:4 nach Penaltyschießen.

Kölns Stürmer Gregor MacLeod wird deshalb auch warnend auf der Haie-Homepage zitiert: „Iserlohn ist eine Mannschaft, die immer hart und schnell spielen wird und es uns von Beginn an schwierig machen wird. Ich erwarte daher ein hart umkämpftes Spiel und wir müssen uns an unserem Gameplan halten, um erfolgreich zu sein.“

Am Dienstag finden in der DEL lediglich zwei weitere Spiele statt. Die Nürnberg Ice Tigers, die sich auch noch nicht ganz aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben, empfangen Straubing und Schwenningen hat Berlin zu Gast.

Kommenden Freitag geht es dann für Köln gegen Frankfurt weiter und Iserlohn empfängt Nürnberg.

Mit aktuell einem Punkt Rückstand auf den Vorletzten, aber auch mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis werden die Roosters den vorzeitigen Klassenerhalt nur schaffen, wenn sie mehr Punkte sammeln als mindestens einer der noch fünf verbliebenen Abstiegskandidaten.

Hier noch einmal das Restprogramm der Nürnberg Ice Tigers, der Düsseldorfer EG, der Löwen Frankfurt, der Augsburger Panther und der Iserlohn Roosters im Überblick.

Das Restprogramm der fünf Abstiegskandidaten

DEG Ice Tigers Löwen Panther Roosters Ingolstadt (A) Straubing (H) Köln (A) Berlin (A) Köln (A) München (H) Iserlohn (A) Mannheim (H) Iserlohn (H) Nürnberg (H) Wolfsburg (A) Schwenning. (H) Augsburg (H) Frankfurt (A) Augsburg (A) Bremerhaven (A) Mannheim (A) Straubing (A) Wolfsburg (H) Straubing (H) Köln (H) München (H) München (H) Mannheim (H) Berlin (A) Nürnberg (A) Düsseldorf (H) Ingolstadt (A) Bremerhaven (A) München (H) Augsburg (A) Wolfsburg (A) Iserlohn (H) Düsseldorf (H) Frankfurt (A) Frankfurt (H) Ingolstadt (A) Düsseldorf (A) München (A) Schwenning. (H)