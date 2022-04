Dalmatien-Urlaub an der kroatischen Adria

Anzeige Kristallklares Meer, mediterrane Pflanzen, Kieselsteine und warmer Sand am Strand- das ist eine perfekte Naturkulisse für einen idyllischen Sommerurlaub. Stimmen Sie mit? Die...

Kristallklares Meer, mediterrane Pflanzen, Kieselsteine und warmer Sand am Strand- das ist eine perfekte Naturkulisse für einen idyllischen Sommerurlaub. Stimmen Sie mit?

Die kroatische Adria

Außer dem klaren Meer, der als einer der schönsten gilt, unberührte Wälder und Strände sind ein richtig großer Vorteil für Kroatien. Die kroatische Adria ist ein beliebter Urlaubsort für viele Familien aus verschiedenen Teilen der Welt. Falls Sie noch immer die kroatische Adria nicht besucht haben, dann ist es Zeit. Sie werden begeistert sein.

Jeder kann etwas für sich finden

Laut dem berühmten amerikanischen Magazin Forbes gilt der kleine touristische Ort Brela in Makarska als der schönste Strand in Europa und unter top zehn der Welt. Ja, Sie haben es richtig gelesen, unter top zehn der Welt. Neben dem klaren Meer und mehr als 6 km langen Sandstränden ist Brela auch für das entwickelte Angebot des ländlichen Tourismus und für ausgezeichnete gastronomische Angebote an lokalen Spezialitäten bekannt.

Entwickelt von einem kleinen Fischer- und Landwirtschaftsort zu einem der führenden touristischen Zentren von Makarska, rechtfertigt diese Position Baska Voda. Baska Voda ist bekannt für schöne Kiesstrände, lange Promenaden am Meer, Pinienwälder und einen reichen Hotel- und Villenangebot. Hier können Sie mehr erfahren.

Geheime Buchten herausfinden

Weit weg vom Großstadttrubel verstecken sich kleine Buchten, die sich über kilometerlange Sand- und Kiesstrände erstrecken. Einige von ihnen wurden bereits von Touristen entdeckt und weltberühmt, aber viele sind dank der gegliederten Küste noch immer unbekannt, was ihnen erleichtert, ein Teil des Paradieses für sich zu finden.

Wer ein Liebhaber von Wassersportarten wie Segeln oder Windsurfen ist, der wird es in Bol auf Brac genießen. Wegen seiner markanten und ungewöhnlicher Form ist Bol ein ideales Ziel.

Im Primosten liegt die historische Altstadt mit ihren schönen engen Gassen auf einer Halbinsel, die durch eine Brücke vom modernen Touristenzentrum getrennt ist. Die Stadt bietet viele Sehenswürdigkeiten. Es ist ein richtiges Paradies für Geschichtsinteressierte. Primosten bietet seinen Besuchern nicht nur Geschichte, sondern auch bezaubernde Strände wie Velika Rudaca, Mala Rudaca, Garbina und andere.

Keine Stadt in Kroatien hat einen 400 Meter langen Sandstrand im Zentrum wie Omis. Punta wird im Volksmund „der Große Strand“ genannt. Alles was Sie brauchen ist mit dem Fuß erreichbar. Gibt es etwas Schöneres als einen Urlaub mit einer Brise von den Bergen und der Mündung der Cetina mit Steinhäusern und engen Gassen?

Große Auswahl an Aktivitäten

Ein idealer Ort für Trendfans ist Buza. Buza ist einer der attraktivsten Strände in Dubrovnik. Hier gibt es keinen natürlichen Schatten und es ist ein dynamisches Gelände mit vielen Treppen und Felsen. Ideal für Adrenalinliebhaber.

Einer der beliebtesten Strände in Dubrovnik ist Banje. Banje bietet eine Vielfalt an Aktivitäten. Neben dem Verleih von Liegestühlen, Tretbooten und Sonnenschirmen werden hier im Sommer auch Volleyball, Wasserball und Kleinfeldfußball gespielt. Es gibt sogar ein Angebot an verschiedenen Massagen.

Falls Sie sich für irgendeinen von dieser Orte entscheiden, werden Sie es nicht bereuen. Jeder Ort an der adriatischen Küste ist auf seine Art und Weise bezaubernd und kann Ihnen Vieles bieten. Sie können Ihren Urlaub nur mit einem klick noch besser machen.

