Crocodiles bleiben ungeschlagen

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben auch das vierte Spiel der neuen Saison für sich entschieden. Gegen die Füchse Duisburg gewannen die Hamburger...

Hamburg. (PM Crocodiles) Die Crocodiles Hamburg haben auch das vierte Spiel der neuen Saison für sich entschieden.

Gegen die Füchse Duisburg gewannen die Hamburger am Freitagabend mit 6:1 (0:1/3:0/3:0).

Es stand das gleiche Team auf dem Eis, das am vergangenen Dienstag das Derby gegen die Hannover Indians für sich entschied – die 720 Fans im Eisland Farmsen sahen allerdings ein völlig anderes Gesicht des Teams. Schwache Zweikampfführung, wenig Laufbereitschaft und Fehler am laufenden Band. Die logische Konsequenz war die Führung der Gäste, die Oula Uski per Powerplaytreffer besorgte (11.).

Die Hausherren kamen erst im zweiten Drittel in die Partie, setzten den Aufsteiger dann aber auch ordentlich unter Druck. Jan Tramm sorgte für den Ausgleich (22.), Max Schaludek traf zur Führung (31.) und Philip Kuschel erhöhte auf 3:1 (35.).

Die Gegenwehr der Duisburger ließ nach, als Harrison Reed in doppelter Überzahl nach nur 18 gespielten Sekunden im Schlussabschnitt auf 4:1 erhöhte. Die Crocodiles hatten in der Offensive mehr Platz und nutzten das aus. Mit seinem zweiten Treffer stellte Schaludek auf 5:1 (46.) und Juuso Rajala setzte mit einem Schuss aus der Drehung den Schlusspunkt (48.).

„Wir haben das erste Drittel verschlafen, da waren wir nicht bereit. Das darf uns nicht passieren. Im zweiten Drittel konnten wir den Schalter umlegen und am Ende auch souverän gewinnen“, sagte Verteidiger Jan Tramm.

Am Sonntag geht es für die Hamburger bei den Hammer Eisbären weiter.