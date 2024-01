Colin Campbell wechselt in die DEL2 â€“ Jan Hammerbauer wechselt zu den Black Hawks

Artikel anhören Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks geben den Abschied von Verteidiger Colin Campbell bekannt. Der 22jährige deutsch-kanadier kam zur Saison 23/24...

Der 22jährige deutsch-kanadier kam zur Saison 23/24 in die Dreiflüsse Stadt. Campbell absolvierte 32 Spiele für die Passau Black Hawks und konnte dabei 21 Scorerpunkte sammeln. Colin Campbell kam auf die Verantwortlichen der Black Hawks mit der Bitte zu, sich einem Verein aus der DEL2 anschließen zu dürfen. „Natürlich ist es sehr schade, dass wir Colin jetzt verlieren. Wir wollen nur einem jungen Spieler die Chance nicht verwehren sich in der DEL2 zu beweisen“. so Black Hawks Trainer Thomas Vogl. Die Passau Black Hawks sondieren bereits den Transfermarkt und wollen auf der Verteidigerposition noch tätig werden. Für das kommende Wochenende steht den Habichten voraussichtlich U-20 Nationalverteidiger Michael Reich vom EV Landshut zur Verfügung.

Verstärkung erhalten die Habichte in Person von Jan Hammerbauer. Die Habichte arbeiten bereits seit längeren an der Verpflichtung von Jan Hammerbauer und können nun Vollzug vermelden. Der 30jährige deutschtscheche lief in den vergangenen beiden Jahren in der DEL2 für die Selber Wölfe auf. Der 190cm große und 90kg schwere Angreifer soll für mehr Durchschlagskraft in der Offensive der Black Hawks sorgen. Hammerbauer ist für sein hartes und physisches Spiel bekannt. Jan Hammerbauer absolvierte 83 Spiele in der DEL2 (29 Punkte) sowie 132 Spiele in der Oberliga Süd (97 Punkte).

„Wir erhalten mit Jan einen Spieler der und nicht nur körperlich weiterhelfen wird. Jan ist ein hungriger Spieler mit großen Offensivdrang“. verrät Thomas Vogl.

Jan Hammerbauer wurde im tschechischen Kadan geboren und erlernte beim HC Kladno das Eishockeyspielen. In der tschechischen zweiten Liga absolvierte Hammerbauer 100 Partien. -czo