Chris DiDomenico kehrt nach Fribourg zurück

Fribourg. (PM HCFG) Die Vereinsleitung von Fribourg-Gottéron und Chris DiDomenico (34) haben sich für die kommenden zwei Saisons auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der heissblütige Kanadier braucht in der Saanestadt nicht vorgestellt zu werden: DiDomenico, der in der laufenden Spielzeit für den SC Bern in 45 Spielen 50 Scorerpunkte erzielte, hat bereits 2020/2021 und 2021/2022 für Fribourg-Gottéron gestürmt und dabei in 111 Spielen 117 Punkte gesammelt.

„Ich bin sehr froh, dass Dido zu uns zurückkehrt. Seine Leidenschaft, sein Engagement, sein Kampfgeist und natürlich sein Talent hatten ihn in den vergangenen Saisons zu einem wichtigen Teil unseres Teams gemacht und werden es auch weiterhin tun! Chris hatte die Möglichkeit und Freiheit, seinen künftigen Verein selbst auszusuchen. Wir haben uns selbstverständlich sofort für ihn interessiert. Welcome back Dido!”, lässt der Sportchef und Head Coach der Drachen Christian Dubé wissen.

