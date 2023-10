CHL: Historische Chance fÃ¼r die Haie!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Morgen bietet sich den Haien in der Champions Hockey League eine historische Chance. Mit einem Sieg in Aalborg würde...

Innsbruck. (PM Haie) Morgen bietet sich den Haien in der Champions Hockey League eine historische Chance.

Mit einem Sieg in Aalborg würde die K.O.-Phase ganz nah rücken.

Mit breiter Brust reisen die Haie heute zu den Aalborg Pirates, zuletzt konnten die Tiroler in der Liga mit zwei Siegen Selbstvertrauen tanken. Für einen im Haie-Kader ist die Partie bei Dänemarks Meister etwas Besonderes. Anders Krogsgaard trifft auf seine Landsleute, und hat selbst ein Jahr für die Pirates gespielt. „Es wird sicher ein Riesenspaß, ich hatte eine gute Zeit bei den Pirates. Die meisten meiner ehemaligen Mitspieler sind immer noch da, da freue ich mich auf ein Wiedersehen“, so Krogsgaard, der den Haien durchaus Chancen gibt: „Sie haben wieder eine gute Saison, gute Imports, aber wir auch. Ich denke, wenn wir unsere Leistung geschlossen bringen, wird es Punkte geben.“

Die Haie haben mit zwei Siegen aus den ersten vier CHL-Spielen immer noch gute Chancen auf die Top 16 und damit die K.O.-Phase. Dafür sollten aber in Dänemark Punkte her. Auch die Pirates haben trotz vier Niederlagen noch eine theoretische Möglichkeit in die Playoffs zu kommen, brauchen hier aber zwei Siege aus den verbleibenden zwei Spielen und etwas Schützenhilfe.

Die Dänen sind gut in die CHL gestartet, haben Titelverteidiger Tappara Tampere im ersten Spiel einen Punkt abgetrotzt und erst in der Verlängerung verloren. Danach setzte es gegen Lukko Rauma, Växjö Lakers und Färjestad Karlstad (allesamt Spitzenteams) aber klar Niederlagen. In der heimischen Liga feierten die Pirates zuletzt vier Siege in Folge, stehen wieder auf Platz 1. An Selbstvertrauen dürfte es den Pirates also auch nicht fehlen. Zudem erwartet die Haie eine körperbetonte Partie. Mit über 9 Checks pro Spiel stehen die Dänen in dieser Statistik auf Rang 3 aller CHL-Teams.

Auch ein Haie-Spieler führt übrigens eine CHL-Statistik an. Goalie Evan Buitenhuis hat mit 130 mehr Saves als jeder andere Tormann der laufenden CHL-Saison.

Aalborg Pirates – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie (live auf ORF Sport +)

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 19:00 Uhr – Sparekassen Danmark Isarena

