Chemnitzer Vorbereitung steht

Chemnitz. (PM Crashers) Das Vorbereitungsprogramm der Crashers umfasst sechs intensive Trainingswochen ab dem 15. August plus vier Vorbereitungsspiele.

Ligastart wird am 1. Oktober sein. Klare Zielstellung für die kommende Saison ist es, die Meisterschaft 22/23 nach Chemnitz zu holen. Dazu wird es einige Veränderungen im Team und um das Team herum geben. Doch dazu in den kommenden Wochen mehr. Wir haben ein attraktives und sportlich reizvolles Vorbereitungsprogramm geplant. Unsere Männer spielen am 3. September, 16:00 Uhr beim SK Kadaň (CZE). Genau eine Woche später ist ab 16:30 Uhr der EV Pegnitz zu Gast in Chemnitz. Am Sonntag, 18.9., 18:30 Uhr geht es weiter beim ERSC Amberg. Und beendet wird die Vorbereitung am 24.9., 19:00 Uhr im Eissportzentrum Chemnitz gegen den Ligakonkurrenten ESC Dresden. Vier Spiele, die helfen sollen, ab dem ersten Spieltag fokussiert die Ziele zu erreichen. Wer kann und möchte, stellt bitte angehangene Plakate in sein Intranet, verknüpft es in seinen Social-Media-Accounts, druckt es aus und hängt es an die Wandzeitung, Türen, Pinwände, schickt es per Mail seinem Nachbarn oder Freund UND kommt definitiv zum ersten Heimspiel gegen Pegnitz! 😉

Nachwuchsteams starten am 3./4.9. in den Pflichtspielbetrieb

Wesentlich eher als das Regio-Team starten die Ligen der Nachwuchsteams. Ab 3. bzw. 4. September geht es in den Nachwuchsbundesligen und in der Ostdeutschen Meisterschaft um Titel, Platzierungen, Klassenerhalt, gute Ergebnisse… – letztendlich aber geht es uns um Entwicklung, sowohl sportlich als auch persönlich. Wir geben unser Bestes, um unseren Jungs & Mädels das Einmaleins des Eishockeys und auch die Regeln des alltäglichen Lebens mit auf den Weg zu geben. Positiv wachsen, soziale Kompetenz erlernen, Integrationsfähigkeit erarbeiten, Disziplin und Teamgeist entwickeln, Kraft, Ausdauer und Leistungsbereitschaft erhöhen, Freundschaften knüpfen. Die Spielpläne unserer Nachwuchsteams (U7 bis U20) findet ihr demnächst auf unserer Young-Crashers-Homepage.

Schnuppern bei den Young Crashers

Wenn ihr jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der zwischen 4 und 9 Jahre alt ist und gern die schnellste und coolste Sportart der Welt und unseren Verein kennenlernen möchte, dann ladet ihn einfach in unserem Namen zum Schnuppern ein! Der Schnuppermonat ist kostenfrei. Trainingsmaterial außer Sportsachen aus der KiTa/Schule sind nicht notwendig. Alles andere können wir erst einmal stellen. Und wer hat schon das Privileg, bei prasselnder Sonne mit Schlittschuhen Eislaufen gehen zu können? Und das noch unter professioneller Anleitung? Genau. So ziemlich niemand!

Weitere interessante Infos findet ihr auf unserer Homepage. Vor dem ersten Schnuppern bitte den Mitgliedsantrag ausfüllen (Versicherungsschutz) und Kontakt zum Verein herstellen! Bitte per Mail: info@crashers.de

Mitgliedsantrag: https://young-crashers.de/wp-content/uploads/2018/08/Anmeldeformular-2018.pdf

Einsteigerinfos: https://young-crashers.de/verein-uebersicht/infos-fuer-einsteiger/

wöchentliche Trainingspläne: https://young-crashers.de/download/trainingsplaene/

Und so geht es bei uns zu, wenn wir gewonnen haben: https://fb.watch/dCDPuoCXgJ/