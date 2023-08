Cervenka und Wick verlÃ¤ngern bei den Lakers

Artikel anhören Rapperswil. (PM SC RJL) Zwei wichtige Teamstützen bleiben eine weitere Saison bei den Lakers. Sowohl Roman Cervenka als auch Jeremy Wick haben...

Artikel anhören Artikel anhören

Rapperswil. (PM SC RJL) Zwei wichtige Teamstützen bleiben eine weitere Saison bei den Lakers.

Sowohl Roman Cervenka als auch Jeremy Wick haben ihren Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert. Damit gibt es für die Lakers-Fans also bereits vor dem Saisonstart äusserst erfreuliche Nachrichten.

Erst gestern gab es bereits «good news» zu Roman Cervenka: Wie schon im Vorjahr wurde er erneut zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Dies ist eine herausragende Leistung, weil nach der Erhöhung der Anzahl Ausländer auf letzte Saison enorm viele qualitativ hervorragende Imports in die Schweiz kamen. Der tschechische Ausnahmestürmer holte sich den Titel als «Most valuable player Regular Season» der Saison 2022/23 vor allem auch dank seiner Skorerqualitäten. Wie schon 2021/22 wurde Cervenka nämlich auch in der letzten Saison Topskorer der Liga und totalisierte dabei 59 Punkte (16 Tore, 43 Assists). Nur einen Tag später gibt es nun schon die nächsten positiven Nachrichten zum Tschechen, denn der 37-jährige hat seinen Vertrag mit den Lakers vorzeitig um eine Saison verlängert. Der Captain bleibt dem SCRJ also mindestens bis zum Ende der Saison 2024/25 erhalten. Cervenka spielt seit 2019 bei den Lakers und startet in Kürze in seine bereits fünfte Saison mit dem SCRJ.

Auch Jeremy Wick bleibt am Obersee. Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger ist seit drei Jahren ein wichtiges Element im Team der Lakers. Der 34-jährige Stürmer hat in allen drei Saisons die 20-Punkte-Marke übertroffen. Wick setzt aber nicht nur offensive Ausrufezeichen, sondern ist auch in der Defensivarbeit eine wichtige Stütze des Teams. Jeremy Wick, dessen Grossmutter in Rapperswil aufgewachsen ist, hat nun seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2024/25 mit Option seitens der Lakers auf ein weiteres Jahr verlängert.

Sportchef Janick Steinmann zeigt sich äusserst zufrieden mit den Vertragsverlängerungen: «Es ist ein weiteres starkes Zeichen für die Entwicklung unserer Organisation, dass sich Cervenka und Wick entschieden haben, bei den Lakers zu bleiben. Beide sind auf ihre Art äusserst wichtige Pfeiler in unserem Mannschaftsgefüge und haben massgeblichen Anteil daran, dass wir in den letzten Jahren Schritte nach vorne machen konnten. Ich bin überzeugt, dass beide dank ihrer vorbildlichen Einstellung auch in den nächsten zwei Jahren eine wichtige Rolle bei uns spielen werden.»

2801 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten