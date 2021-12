Capitals gewinnen “Ost-Derby“ gegen Znaim

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals schenkten ihren Fans im letzten Heimspiel des Jahres drei Punkte. Österreichs Hauptstadtklub gewann in der STEFFL Arena...

Österreichs Hauptstadtklub gewann in der STEFFL Arena vor 1.000 Zuschauern – aufgrund der behördlichen Covid-Verordnungen sind aktuell bei 2G-Plus nicht mehr erlaubt – das dritte „Ost-Derby“ der Saison gegen Znaim mit 4:2. Matt Bradley, erst vor 20 Tagen als Neuzugang präsentiert, schnürte in seinem vierten Caps-Spiel einen Hattrick. Die spusu Vienna Capitals machten in der Tabelle einen Platz gut und liegen nun – als erster Salzburg-Jäger – auf Rang zwei. Übermorgen Sonntag steigt für Wien in Szekesfehervar das letzte Spiel des Jahres. Es geht gegen Hydro Fehervar AV19 (Face-Off: 19:15 Uhr).

Das nächste Heimspiel findet am Dienstag, 4. Jänner 2022, in der STEFFL Arena statt. Gegner sind die Steinbach Black Wings Linz (19:15 Uhr, live im CAPS-LIVESTREAM).

Details zum Line-Up

Als Starting-Goalie fungiert David Kickert. Sein Back-Up ist Bernhard Starkbaum.

Das Duo Dominic Hackl (Status “Week To Week) und Brody Sutter (Status “Week To Week”) ist weiterhin verletzt. Fabio Artner und Alexander Maxa fehlen ebenfalls (Status “Day To Day“).

Die Youngsters Bernhard Posch, Valentin Ploner, Timo Pallierer, Lukas Pohl sowie Goalie Stefan Stéen sind allesamt beim Farmteam Vienna Capitals Silver. Mathias Böhm befindet sich mit Österreichs U20-Nationalteam bei den World Juniors in Kanada.

Die spusu Vienna Capitals treten gegen den HC Tesla Orli Znojmo mit 10 Österreichern, darunter acht Wiener bzw. fünf Eigenbau-Spieler, an. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt 27,9 Jahre (der Älteste: Phil Lakos, 41 – der Jüngste: Armin Preiser, 21). Sechs Spieler sind 24 Jahre oder jünger.

Spielbericht:

Die spusu Vienna Capitals erwischen einen perfekten Start ins dritte „Ost-Derby“ der Saison. Nach nur 48 Sekunden erhält Wien das erste Powerplay. 20 Sekunden später hämmert Verteidiger Alex Wall den Puck von der blauen Linie auf das Tor der Adler und Matt Bradley fälscht ab zur 1:0 Führung (2. Min, PP1). Für den 24-jährigen Caps-Neuzugang ist es nach fünf Assists in den ersten drei Spielen der erste Treffer für die Hauptstädter. Die Hausherren wollen die Führung sofort ausbauen. In einem erneuten Powerplay scheitert Niki Hartl an Znaim-Goalie Pavel Kantor (3. Min.). In der nächsten Aktion bekommt Youngster Armin Preiser an der linken Stange die Scheibe nicht am Schlussmann der Gäste vorbei (3. Min.). Nach der furiosen Anfangsphase gestaltet sich das Duell in der Folge etwas offener. Znaim wird vermehrt in der Offensive aktiv. Vojtech Nemec setzt den Puck nach einem schnellen Antritt an das rechte Außennetz (8. Min.). Die spusu Vienna Capitals meistern ihre erste Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Sascha Bauer wegen eines Cross-Checks) ohne grobe Probleme. David Kickert ist bei einem One-Timer von Anthony Luciani mit der Schulter zur Stelle (9. Min.). In einer weiteren Unterzahl (2-Min.-Strafe gegen Routinier Phil Lakos wegen Haltens) klärt Wiens Goalie sehenswert einen Schuss vom rechten Bullykreis mit dem rechten Schoner neben die Stange (14. Min.). In der Schlussphase des ersten Drittels führen Unachtsamkeiten der spusu Vienna Capitals mehrmals zu Chancen für Znaim. Luciani scheitert erneut an Kickert. 67 Sekunden vor der Pausensirene steht es dann 1:1. Ryan Culkin trifft unbedrängt aus dem hohen Slot zum Ausgleich (19. Min.).

Die spusu Vienna Capitals beginnen den Mittelabschnitt mit viel Druck. Znaim wird in den ersten Minuten in dessen Drittel eingeschnürt. Torschütze Bradley zieht nach Doppelpass mit James Sheppard aus spitzem rechtem Winkel ab. Kantor klärt den Puck neben das Tor (21. Min.). Kurz darauf platziert Youngster Lukas Piff einen Schlagschuss aus dem hohen Slot zu zentral auf den Znaim-Schlussmann (22. Min.), und Patrick Antal lässt die Scheibe aus unmöglichem Winkel per Backhand-Schuss entlang der Torlinie flitzen (23. Min.). Znaim agiert im zweiten Drittel offensiv weniger gefährlich. Wien hat zur Mitte des Spiels, durch einen Hammer von Matt Prapavessis von der blauen Linie, die nächste gute Chance. Kantor ist mit dem Schoner auf dem Posten (29. Min.). Nachdem Kickert einen Schuss von Luciani von den rechten Hashmarks mit dem Fanghandschuh sicher pflückt (34. Min.) und Sheppard den Puck aus ähnlicher Position ans Außennetz der Znaimer setzt (35. Min.), jubeln die 1.000 Fans in der STEFFL Arena – aufgrund der aktuellen behördlichen Covid-Verordnung sind bei 2G-Plus nicht mehr zugelassen – über die mittlerweile verdiente Führung. Nicolai Meyer spielt Charlie Dodero den Puck perfekt aufs Blatt. Der Caps-Verteidiger fackelt nicht lange und versenkt die Scheibe mit einem platzierten Schlagschuss zum 2:1 im Netz (36. Min.).

Im Schlussdrittel fälscht Matt Neal nach wenigen Sekunden einen Distanzschuss von Prapavessis knapp neben das Tor ab (41. Min.). In Minute 46 führt eine Traum-Kombination im Powerplay zum dritten Treffer der Wiener. Sheppard auf Meyer, dieser gibt direkt weiter von schräg hinter dem Tor in den Slot auf Bradley und der Kanadier schnürt mit einem platzierten One-Timer seinen Doppelpack (46. Min., PP1). Die Caps haben die Partie weitgehend im Griff. Znaim kommt mit einem Treffer, dem nach Video-Studium der Referees kein Abseits vorangegangen ist, zurück ins Spiel. Radek Prokes trifft aus dem hohen Slot zum 2:3 (52. Min.). Die spusu Vienna Capitals reagieren mit einer starken Druckphase. Joel Lowry setzt den Puck vom rechten Bullykreis kommend knapp über die Querlatte (54. Min.). Für den 4:2-Endstand sorgt dann Bradly mit seinem dritten Treffer an diesem Abend. Der Stürmer trifft in der Schlussminute ins leere Tor der Znaimer (60. Min., EN).

Die spusu Vienna Capitals machen dank des mittlerweile elften Heimsiegs im 14. Heimspiel in der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League einen Platz gut und sind nun als Zweiter der erste Jäger von Spitzenreiter EC Red Bull Salzburg.

spusu Vienna Capitals – HC Tesla Orli Znojmo 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Tore CAPS: Matt Bradley (2., PP1, 46., PP1, 60., EN), Charlie Dodero (36. Min.)

Tore ZNO: Ryan Culkin (19. Min.), Radek Prokes (52. Min.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #70 David Kickert | #29 Bernhard Starkbaum

1. Linie: #42 Alex Wall (A), #4 Phil Lakos (A) – #72 Nicolai Meyer, #15 James Sheppard, #25 Matt Bradley

2. Linie: #47 Anton Karlsson, #7 Matt Prapavessis – #17 Joel Lowry, #9 Matt Neal, #96 Niki Hartl

3. Linie: #2 Lukas Piff, #50 Mario Fischer © – #10 Patrick Antal, #37 Christof Kromp, #3 Armin Preiser

4. Linie: #91 Charlie Dodero – #28 Luke Moncada, #11 Sascha Bauer

Statement Dave Barr, Head-Coach spusu Vienna Capitals: „Wir haben gespürt, dass wir jetzt eine Woche kein Spiel in den Beinen hatten. Während Znaim am Stefanitag im Einsatz war, hatten wir ja spielfrei. Das machte sich natürlich auch im ersten Drittel bemerkbar. Über unsere Leistung im zweiten Drittel war ich dann wirklich glücklich. Wir haben das Spiel in der Zone der Znaimer kontrolliert, agierten sehr gefährlich im Powerplay. Im Schlussabschnitt hat Znaim dann den Druck etwas erhöht. Die Adler sind ein offensiv gutes Team, sie wissen, wie sie gefährlich vor das gegnerische Tor kommen können. Wir hatten ein paar Probleme, konnten aber unsere Führung dank eines wirklich sehenswerten Powerplay-Treffers ausbauen. Znaim kam nochmals ran, unser Empty-Net-Treffer fixierte dann den 4:2-Sieg. Alles in allem holten wir gegen ein hungriges Team wie Znaim, das weiterhin im Rennen um die Play-Off-Plätze bleiben will, ein gutes Resultat.“