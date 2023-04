Bundestrainer Harold Kreis nominiert 27 Spieler für Phase drei der WM-Vorbereitung / DEB-Auswahl reist in die Slowakei / Finalteilnehmer noch nicht dabei

München. (PM DEB) Bundestrainer Harold Kreis hat den Kader für Phase drei der WM-Vorbereitung bekannt gegeben. Insgesamt 27 Spieler stehen im Aufgebot für die...

Insgesamt 27 Spieler stehen im Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen die Slowakei. Am heutigen Dienstag kommt die DEB-Auswahl in Landshut zusammen, bevor es am Donnerstag Richtung Slowakei geht. Am kommenden Freitag (17:30 Uhr in Zilina) und Samstag (14:30 Uhr in Trencin) stehen die nächsten beiden Partien der WM-Vorbereitung auf der Agenda.

Drei Torhüter, neun Verteidiger und 15 Stürmer bilden das 27-köpfige Aufgebot für die dritte Phase der WM-Vorbereitung. Dabei stoßen Goalie Dustin Strahlmeier und Verteidiger Dominik Bittner (beide Grizzlys Wolfsburg) zur Nationalmannschaft. Mit an Bord sind auch die beiden Stürmer Dominik Bokk und Nico Sturm, die zuletzt als Vorsichtsmaßnahme am Samstag (Bokk) bzw. während des Schlussdrittels am Samstag (Sturm) geschont wurden. Die Nationalspieler der beiden DEL-Finalisten aus Ingolstadt und München werden erst in Phase vier zur Mannschaft stoßen – genauso wie NHL-Stürmer JJ Peterka (Buffalo Sabres).

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir werden in der kommenden Woche nochmal einige Dinge ansprechen und verändern. Gegen die Slowakei wollen wir gradliniger und kompakter agieren als zuletzt. Insofern freuen uns wir uns auch auf die beiden Neuzugänge im Kader, die natürlich schon internationale Erfahrung mitbringen. Selbstverständlich bedanken wir uns auch diesmal ausdrücklich bei den Spielern, die nicht mehr mit dabei sind, für ihren Einsatz im Rahmen unserer WM-Vorbereitung.“

Am Dienstagnachmittag trifft sich die Nationalmannschaft erneut in Landshut, um sich auf den Trip in die Slowakei vorzubereiten. Am Donnerstag reist die DEB-Auswahl in die Slowakei, dort stehen weitere Eis-Einheiten als Einstimmung auf die beiden Back-to-back-Länderspiele gegen die Slowaken auf dem Programm.

Alle WM-Vorbereitungsspiele der Nationalmannschaft werden live und kostenfrei bei MagentaSport übertragen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live. Das erste der beiden Länderspiele in der Slowakei wird außerdem live auf Sport1 (www.sport1.de) gezeigt, die Highlights der zweiten Partie gibt es am Spieltag ab 00:00 Uhr zu sehen.

Das aktuelle Aufgebot