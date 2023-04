Herren-Nationalmannschaft unterliegt Ã–sterreich nach PenaltyschieÃŸen – StÃ¼tzle muss absagen, JJ Peterka kommt zu Phase 4

Landshut. (PM DEB / PM MagentaSport / PM ÖEHV) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft muss im zweiten WM-Vorbereitungsspiel gegen Österreich eine Niederlage hinnehmen. Das Team um...

Landshut. (PM DEB / PM MagentaSport / PM ÖEHV) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft muss im zweiten WM-Vorbereitungsspiel gegen Österreich eine Niederlage hinnehmen.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis unterliegt der österreichischen Auswahl mit 2:3 nach Penaltyschießen. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Maximilian Kammerer (12.) und Nico Sturm (41.).

Das nächste WM-Vorbereitungsspiel der DEB-Auswahl findet am Freitag, den 28. April 2023 gegen die Slowakei statt. Spielbeginn in Zilina (SVK) ist um 17:30 Uhr.

• Nico Sturm durfte sich bei seinem Länderspiel-Debüt über einen Torerfolg freuen.

• Als Kapitän führte Moritz Müller das Team auf das Eis, Assistenten waren Marco Nowak und Marcel Noebels.

• Als bester Spieler der deutschen Mannschaft wurde Marcel Noebels ausgezeichnet.

• Dominik Kahun absolvierte sein 75.Länderspiel.

Stimmen zum Spiel

Assistenztrainer Alexander Sulzer: „Wir haben einige Dinge sehr gut gemacht, andere Dinge konnten wir nicht so umsetzen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir hätten ein bisschen aggressiver agieren und schneller nach vorne spielen wollen. Letztlich haben die Special Teams heute den Unterschied gemacht.“

Verteidiger Mario Zimmermann: „Österreich ist heute besser aus der Kabine gekommen. Am Anfang waren wir immer einen Schritt zu spät. Österreich hat das gut gemacht und uns gut unter Druck gesetzt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns nach der harten Woche gut erholen und in den nächsten Spielen wieder angreifen.“

Stürmer Luis Schinko: „Österreich ist ein bisschen besser in die Partie gestartet, aber dann hatten wir ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben es heute leider in den Special Teams verloren, das müssen wir für die nächste Woche noch verbessern.“

„Wir hatten unsere Chancen, die haben wir liegenlassen“, auch Kapitän Moritz Müller war unzufrieden mit der Niederlage und Leistung: „So ein Spiel musst du im Powerplay entscheiden. Man kommt gar nicht dazu, diese Situationen zu trainieren. Deshalb spielen wir ja diese Spiele.“ Auch im Hinblick auf die Körperlichkeit war Österreich „aktiver“: „Wir hatten das Nachsehen, was die Zweikämpfe anging. Wir haben lange gebraucht, um ins Spiel reinzufinden.“

Österreichs Lukas Haudum: „Ein Sieg gegen Deutschland tut sehr sehr gut, vor allem nach dem ersten Spiel in dem wir das erste Drittel ein wenig verschlafen haben aber danach gut mitgespielt mitgespielt haben. Unser Auftreten heute war mit Sicherheit besser und wir haben gezeigt, wenn wir eislaufen und das Spiel einfach halten, können wir mehr als nur mitspielen. Das gesamte Team hat einen super Kampfgeist gezeigt. Wir hatten einige Minuten in Unterzahl zu überstehen, haben das aber gut gemacht und hatten mit Bernhard Starkbaum einen sicheren Rückhalt im Tor.“

Österreichs Goalie Bernhard Starkbaum, Man of the Match: „Ich denke es war ganz ok nach zwei drei Wochen Abstinenz am Eis. Ich denke wir sind am richtigen Weg, müssen aber weiter hart arbeiten und haben noch einige Schritte zu gehen um in Finnland erfolgreich zu sein. Wir können echt zufrieden sein mit der Leistung. Im Penaltyschießen habe ich mich eigentlich nur auf die Scheibe konzentriert und haben den Spieler den ersten Move machen lassen um dann darauf zu reagieren. Das hat heute zum Glück gut funktioniert.“

Über Nacht wird Head Coach Roger Bader die nächsten Selektionsentscheidungen für das kommende Teamcamp treffen, dem es die Spieler sichtlich schwer machen: „Ich bin generell mit der Woche zufrieden. Wir haben gut gearbeitet, auch wenn wir am ersten Tag noch nicht trainieren konnten, weil das Eis kaputt war. Es kommen jetzt noch nicht so viele neue Spieler dazu. Von Salzburg werde ich nur die jüngeren Spieler einberufen, jene die viel Eiszeit hatten werden erst in Woche fünf dazustoßen. Es kommen jetzt Oliver Achermann, David Reinbacher und Thimo Nickl dazu. Es gibt noch fünf, sechs Wechsel, aber das ist Part of the Game und ich hoffe, dass die Spieler es mir schwer machen.“

Stützle muss absagen, JJ Peterka kommt zu Phase 4

In der ersten Drittelpause des heutigen Spiels gegen Österreich gab DEB-Sportdirektor Christian Künast live bei MagentaSport ein Update zu NHL-Stürmer Tim Stützle: „Wir hätten Tim gerne dabeigehabt und seine grundsätzliche Bereitschaft war sicher da. Wenn der Klub dann aufgrund einer Blessur, die ausheilen muss, keine Freigabe erteilt, müssen wir das selbstverständlich akzeptieren. Tim hat eine herausragende Saison in Ottawa gespielt und hat in der Franchise eine führende Rolle eingenommen. Insofern wünschen wir ihm eine gute Genesung jetzt in der Off-Season.“

Und weiter: „Tim war bereit, für uns zu spielen.“ Geht halt nicht. Dafür wird JJ Peterka dabei sein. Ab Phase 4 der WM-Vorbereitung. „Er hat sich noch ein wenig Pause erbeten.“ Am 3. Mai soll er zum Kader dazustoßen.

Die WM-Vorbereitungsspiele der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1 n.P.)

28.04.2023 | 17:30 in Zilina (SVK) | Slowakei – Deutschland

29.04.2023 | 14:30 in Trencin (SVK) | Slowakei – Deutschland

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

Das weitere Programm der ÖEHV Auswahl

Testspiele

(vorbehaltlich etwaiger Änderungen)

Österreich vs. Slowenien 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Do., 6. April 2023, 17:30 Uhr, Villach

Torschützen Österreich: Emilio Romig (20./PP1), Nico Feldner (25./PP1, 28.)

Italien vs. Österreich 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Mi., 12. April 2023, 20:00 Uhr, Bruneck (ITA)

Österreich vs. Italien 3:2 n.P. (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Fr., 14. April 2023, 17:30 Uhr, Innsbruck

Torschützen Österreich: Felix Maxa (12.), Simeon Schwinger (18.), Dominic Zwerger (Entscheidender Penalty)

Torschützen Italien: Marco José Antonio Magnabosco (27.), Alex Petan (58.)

Deutschland vs. Österreich 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Do., 20. April 2023, 19:30 Uhr, Deggendorf (GER)

Deutschland vs. Österreich 2:3 n.P. (1:2,0:1,1:0,0:0,0:1)

Sa., 22. April 2023, 17:00 Uhr, Landshut (GER)

Torschütze Deutschland: Maximilian Kammerer (12.), Niko Sturm (41.)

Torschützen Österreich: Lukas Haudum (7./PP1), Henrik Neubauer (29./PP1), Lukas Haudum (65./Entscheidender Penalty) – im Penalty-Shootout trafen mit Lukas Haudum, Henrik Neubauer und Dominic Zwerger alle Österreicher. Goalie Bernhard Starkbaum hielt alle Versuche der Deutschen.

Österreich vs. Tschechien

Do., 27. April 2023, 18:30 Uhr, Wien

Live auf ORF Sport+

Tschechien vs. Österreich

Sa., 29. April 2023, 16:00 Uhr, Brünn (CZE)

Live auf ORF Sport+

Österreich vs. Slowakei

Do., 4. Mai 2023, 18:30 Uhr, Kapfenberg

Live auf ORF Sport+

Slowakei vs. Österreich

Sa., 6. Mai 2023, 16:00 Uhr, Trencin (SVK)

Live auf ORF Sport+

