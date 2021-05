Brett Jaeger und Andy Reiss bleiben Scorpions treu

Mellendorf. (PM Scorpions) Nach der Verpflichtung von Chefcoach Tobias Stolikowski, haben zwei sehr wichtige Transfers bereits noch in dieser Woche stattgefunden. Der zum besten...

Mellendorf. (PM Scorpions) Nach der Verpflichtung von Chefcoach Tobias Stolikowski, haben zwei sehr wichtige Transfers bereits noch in dieser Woche stattgefunden.

Der zum besten Torwart der letzten Saison gewählte 38-jährige Brett Jaeger, der immer wieder mit unglaublichen Reflexen und äußerst starken Leistungen die Scorpions bis ins Aufstiegsfinale gebracht hat, bleibt auch in der Saison 2021/22 ein Skorpion.

Andy Reiss, Deutscher Meister von 2010 und Dreh-und Angelpunkt der Defensive, geht mit den Scorpions in eine weitere Saison. „Wie auch über die Unterschrift von Brett Jaeger sind wir über die Zusage für die neue Saison von Andy äußerst glücklich“, äußerten sich Coach Tobias Stolikowski und Sportchef Eric Haselbacher im Zuge der Trikotversteigerung am Samstagnachmittag in der hus de groot EISARENA.