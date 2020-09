Braden Christoffer gesperrt!

Innsbruck. (PM HC TWK) Der HC TWK Innsbruck muss in den nächsten zwei Spielen auf Stürmer Braden Christoffer verzichten. Der Kanadier wurde wegen eines...

Der Kanadier wurde wegen eines Crosschecks im Spiel gegen den EC GRAND Immo VSV nachträglich für zwei Spiele gesperrt.

Der Vorfall hatte sich beim 4:3-Sieg der Haie in Villach wenige Sekunden vor Schluss ereignet. In der hitzigen Schlussphase waren Christoffer und VSV-Stürmer Sahir Gill aneinandergeraten. Christoffer hat dabei einen Crosscheck in Richtung Kopf des Villachers ausgeteilt und dafür 5 Strafminuten plus eine Spieldauerdisziplinarstrafe ausgefasst. Nachträglich wurde der 26-jährige jetzt gesperrt.

Neben den zwei Spielen Sperre muss Braden Christoffer auch 500 Euro Geldstrafe bezahlen.