Bozen im Halbfinale gegen Vienna â€“ Linz in Spiel 7 mit 3:2 in der VerlÃ¤ngerung besiegt

Gut 5000 Zuschauer fieberten mit dem HCB Südtirol Alperia in der Sparkasse Arena im entscheidenden Spiel 7 gegen die Steinbach Black Wings Linz mit und sahen ein spannendes und hochklassiges Match, das bis zum Ende auf des Messers Schneide stand und schlussendlich mit einem 3:2 Erfolg für die Weißroten endete.

Zwei Spieler drückten dem Match den Stempel auf, einmal Doppeltorschütze Dustin Gazley und vor allem ein exzellenter Sam Harvey, der sein Team mit spektakulären Paraden im Spiel hielt.

Das Match. Coach Hanlon nahm am Lineup keine Änderungen vor, da Scott Valentine von den DOPS nicht gesperrt wurde, out Amorosa, Brunner, Glück und Matus (Turnover).

Beginn nach Maß für Linz und Schock für die Hausherren: nach gerade 23 Sekunden zog Roe einfach von der blauen Linie ab und überraschte Harvey, dem die Sicht verstellt war. Seitens der Weißroten kam kaum eine Reaktion, die Black Wings schirmten die Foxes gut ab und ließen sie nicht zu ihrem Spiel kommen. So dauerte es bis zu Minute acht, als der Linzer Kristler allein vor dem Bozner Kasten auftauchte und an Harvey scheiterte. Zeitgleich gab es das erste Powerplay für die Gäste, Bozen verteidigte gut, allerdings kam St. Amant aus dem Slot zu einer Direktabnahme, konnte den Bozner Goalie aber nicht überwinden. Das Heimpublikum musste bis zur 16. Minute auf die erste Chance von ihren Lieblingen warten: McClure setzte zu einem unwiderstehlichen Slalom durch die Linzer Abwehr an, es fehlte nur der krönende Abschluss. Auch die Foxes konnten bei ihrer ersten Überzahl keine Akzente setzen, die Stahlstädter befreiten immer wieder ihr Drittel. Kurz vor der ersten Sirene wurde Mitch Hults von Leber unsanft an der Bande von den Beinen geholt, der Pfiff der Unparteiischen blieb jedoch aus.

Bozen kam in Drittel zwei besser in Schwung und nach zwei Minuten wurde ein Geschoss von Dalhuisen von Alberga an die Stange abgelenkt und überquerte anschließend die gesamte Torlinie. Coach Hanlon ließ das Ganze durch die Schiris überprüfen, die Scheibe war nicht hinter der Linie. Auch bei einem anschließenden Powerplay kamen die Hausherren zu keinem Abschluss, bei der nächsten Überzahl machten es die Weißroten besser und McClure vergab aus aussichtsreicher Position. Bozens Chancen häuften sich, die Abschlüsse waren entweder zu ungenau oder wurden von einem starken Tirronen entschärft, der allerdings dreimal in Folge sein Tor verschob und dabei lautstarke Proteste der Bozner Fans auslöste. Hults brachte einen Rebound nicht im gegnerischen Kasten unter und Mantenuto scheiterte nach einem schnellen Antritt zum zweiten Mal an der Stange. Mitte in dieser guten Phase der Talferstädter unterlief Frattin ein vermeidbares Foul, allerdings führte dies zuerst zum vielumjubelten Bozner Ausgleich: Frigo entwischte allein im Konter und düpierte den Linzer Torhüter mit einem sehenswerten Shorthander in die hohe Ecke. Die Freude der Foxes war allerdings nur von kurzer Dauer, denn noch in derselben Überzahl brachte Kristler sein Team mit einem Distanzschuss wieder in Führung.

Bis zur fünften Minute des letzten Drittels konnten die Hauherren keine Nadelstiche setzten, dann wurde Knott im letzten Moment von Harvey geblockt. Die Foxes konnten eine weitere Überzahl nicht zum Ausgleich nutzen, auf der Gegenseite hielt der Bozner Torhüter seine Mannen mit zwei spektakulären Saves gegen Lebler im Spiel. Sechs Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Gazley aus spitzem Winkel der abermalige Ausgleich, die Vorarbeit hatte Frattin geleistet. Nun agierten beide Teams sehr vorsichtig, für Bozen wurde ein Wraparound von McClure von Tirronen mit dem Beinschoner abgewehrt, auf der Gegenseite warf sich Valentine in einen Schuss von St. Amant.

Somit ging es zum zweiten Mal in dieser Serie in die Verlängerung: nach 44 Sekunden schickte Doppeltorschütze Gazley die Black Wings in den Urlaub und seine Mannschaft ins Halbfinale: Gaffal verlor die Scheibe an den Bozner Wirbelwind, der auf und davon war und Tirronen an der kurzen Ecke eiskalt erwischte.

Frank & Co. haben nun bis Freitag eine kurze Verschnaufpause, dann geht es mit Spiel 1 des Halbfinales gegen die Vienna Capitals in der Sparkasse Arena weiter (l19:45 Uhr).

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 3:2 OT (0:1– 1:1 – 1:0 – 1:0)

Die Tore: 00:23 Logan Roe (0:1) – 37:28 SH1 Luca Frigo (1:1) – 38:02 PP1 Andreas Kristler (1:2) – 54:01 Dustin Gazley (2:2) – 60:44 Dustin Gazley (3:2)

Schiedsrichter: Ofner/Sternat – Nothegger/Seewald

PIM: 6:8

Torschüsse: 25:22

Zuschauer: 5325

