Bozen gewinnt im Pranives Stadion mit 4:1 gegen GrÃ¶den

Bozen. (PM HCB) Vierter Erfolg in der Vorsaison für den HCB Südtirol Alperia , der heute im Pranives Stadion von Wolkenstein den HC Gröden mit 4:1 besiegte.

Es war ein lockeres Trainingsspiel für die Foxes als Vorbereitung auf das Sommer Classic vom kommenden Wochenende.

Das Spiel. Coach Glen Hanlon musste heute mehrere Spieler vorgeben, so fehlten die verletzten Di Perna, Miceli e Cole Hults, sowie der grippegeschwächte Bernard. Als Backup für Sam Harvey fungierte Sulmona, in der Verteidigung half Fabian Dellagiacoma vom HC Meran aus.

Gröden hatte gleich zu Beginn eine Riesenmöglichkeit mit Luisetti allein vor dem Bozner Tor, Harvey war zur Stelle, auf der Gegenseite ging ein Backhander von Halmo knapp über das Gehäuse der Hausherren. Die Foxes überstanden das erste Powerplay des Spieles schadlos, dann kamen Dellagiacoma, McClure, Frank und abermals Halmo zu guten Chancen, das erste Drittel endete jedoch ohne Tore.

Die Weißroten verschärften im mittleren Abschnitt das Tempo und schnürten den Gegner phasenweise im eigenen Drittel fest. Nach drei Minuten brachte Gazley nach einer Kombination mit McClure und Halmo Bozen in Führung. Die Gäste machten weiter Dampf und Hults, Dalhuisen, Frattin und Gazley hatten mehrmals den zweiten Treffer auf der Schaufel. Kurz vor der zweiten Pause erhöhten die Foxes auf 2:0: die Scheibe kam nach einer schnellen Puckstafette zwischen Culkin und Hults zu Miglioranzi an der langen Ecke, der nur mehr einschieben musste.

Starker Beginn von Gröden im Schlussabschnitt, während die Foxes die Zügel etwas schleifen ließen. So gelang McGowan bei einem Konter mit einem präzisen Schuss in die Kreuzecke der Anschlusstreffer. Das Tor weckte die Weißroten wieder auf und, nach einem Fight zwischen Dalhuisen und Luisetti und einem Lattenpendler von Cristellon, stellte McClure den alten Abstand wieder her, indem er einen herrlichen Querpass von Halmo Volley im Slot übernahm. Der Endstand ging auf das Konto der beiden Grödner in Bozens Diensten in ihrem ex Stadion: Furlong ließ einen Schuss von Kasslatter abprallen und Glück verwertete den Rebound.

Auf Frank & Co. wartet nun am Wochenende das Heimdebüt in der Sparkasse Arena für das Südtirol Summer Classic.

HC Gherdeina – HCB Südtirol Alperia 1:4 [0:0 – 0:2 – 1:2]

Die Tore: 23:43 Dustin Gazley (0:1) – 39:06 Enrico Miglioranzi (0:2) – 42:38 Bradley McGowan (1:2) – 48:55 Brad McClure (1:3) – 52:24 Diego Glück (1:4)