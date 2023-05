Bitter! Dube muss Karriere beenden

Ingolstadt. (PM ERCI) Nun ist es bittere Gewissheit. Samuel Dube muss in Folge mehrerer Thrombosen seine Profikarriere beenden. Der 20-Jährige wechselte im Sommer 2021...

Der 20-Jährige wechselte im Sommer 2021 zum ERC und konnte nur ein Spiel in der PENNY DEL für die Panther bestreiten.

Seit über eineinhalb Jahren konnte der ehemalige Nachwuchsnationalspieler in Folge einer schweren Thrombose nicht in den Spielbetrieb zurückkehren. Nachdem er im Sommer 2021 nach Ingolstadt gewechselt war, kam er sowohl für den ERC als auch den Kooperationspartner Ravensburg Towerstars zum Einsatz. Sein DEL-Debüt feierte er im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am 22. September 2021.

Leider konnte der Center danach keine weiteren Spiele in der deutschen Eliteliga folgen lassen.

„Ich kenne Samy schon seit er ein kleiner Junge ist. Es war immer sein großer Traum Eishockey-Profi zu werden. Dass dieser nun enden muss, bevor er so richtig begann, ist für ihn, aber auch für uns unglaublich traurig. Er hat die vergangenen Wochen und Monate dazu genutzt, um sich Gedanken über seine Zukunft nach dem Profisport zu machen, und ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Wir wünschen ihm alles Gute“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan.

