Bern: Dominik Kahun fÃ¤llt aus, Tyler Ennis kommt

Bern. (PM SCB) Stürmer Dominik Kahun hat sich am Samstag im Heimspiel gegen Ambrí-Piotta zu Beginn der Verlängerung eine Schulterverletzung zugezogen.

Erste Untersuchungen wurden am Sonntag durchgeführt. Ob eine Operation notwendig oder eine konservative Therapie möglich ist, wird im Anschluss an ein MRI heute Montag entschieden. In jedem Fall wird der 27-jährige Stürmer dem SC Bern mindestens vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Auf Kahuns Ausfall hat der SC Bern reagiert und per sofort den 33-jährigen Angreifer Tyler Ennis bis Saisonende verpflichtet. Ennis wurde 2008 von den Buffalo Sabres in der ersten Runde gedraftet. Der Flügel kommt auf 13 Saisons, 724 Partien und 358 Punkte in der National Hockey League. Die vergangene Spielzeit bestritt er bei den Ottawa Senators. 2015 wurde Ennis mit Kanada Weltmeister. Während der Lockout-Saison 2012/13 spielte der Kanadier für einen kurzen Moment in der Schweiz, absolvierte 9 Partien für die SCL Tigers (8 Punkte).

Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Tyler ist ein äusserst dynamischer Spieler mit viel Erfahrung. Wir wollten unverzüglich auf den Ausfall von Dominik Kahun reagieren und sind glücklich, konnten wir innert kurzer Zeit eine derart gute Lösung finden.»

Tyler Ennis wird am Dienstagvormittag in Bern ankommen. Noch ist offen, ob er bereits morgen Abend im Derby gegen den EHC Biel spielen wird.