Ben Cooper wird neuer Assistant Coach der Red Bulls

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, einen neuen Assistant Coach bekanntgeben zu können. Der Kanadier Ben Cooper wird ab...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, einen neuen Assistant Coach bekanntgeben zu können.

Der Kanadier Ben Cooper wird ab sofort gemeinsam mit Head Coach Matt McIlvane und Assistant Coach Daniel Petersson die sportlichen Geschicke der Profi-Mannschaft der Red Bulls lenken.

Ben Coopers Trainerkarriere begann 2005/06 in der AHL als Video Coach der Toronto Marlies. Danach arbeitete er mit dem kanadischen U18- und U20-Nationalteam, in der kanadischen Juniorenliga WHL sowie mit Team Canada abwechselnd als Video und Assistant Coach. Mit dem Team Canada feierte er 2010 als Video Coach die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Vancouver, dazu gesellen sich Erfolge wie die Goldmedaille mit Kanada bei der U20-Weltmeisterschaft 2008 sowie Silber bei der Herren-WM 2009 und zweimal Silber bei der U20-WM 2009 und 2010.

2014 wurde Cooper in die NHL gerufen und war bei den Vancouver Canucks bis 2017 als Video Coach sowie von 2017 bis 2019 bei den Florida Panthers als Assistant Coach tätig. 2019 wechselte der 44-Jährige nach Europa und übernahm bei den Herning Blue Fox in der dänischen Metal Ligaen erstmals die Stelle als Head Coach eines Profi-Teams. Dem zweiten Platz im Grunddurchgang der Saison 2019/20 folgte in der letzten Saison der fünfte Platz.

Salzburgs Head Coach Matt McIlvane: „Wir freuen uns sehr, Ben in unserem Coaching-Team willkommen zu heißen. Er hat mit einigen sehr guten Trainern zusammengearbeitet und kann sein Wissen und seine Erfahrung jetzt mit uns Trainern und den Spielern teilen. Er ist ein harter Arbeiter, der sehr ins Detail geht. Zusammen mit Daniel [Petersson] haben wir jetzt ein starkes Trainerteam auf dem Eis, das die Entwicklung unserer Spieler forcieren und das Niveau des Teams verbessern wird.“

McIlvane hat Cooper bislang noch nicht getroffen, war nach den Gesprächen aber schnell überzeugt: „Wir haben schnell gewusst, dass er der Richtige ist. Seine früheren NHL-Trainerkollegen haben ihn wärmstens empfohlen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ Der neue Assistant Coach wird im Juli zum U23 Camp in Salzburg erwartet.