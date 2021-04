Bei diesen Online Casinos gibtâ€˜s mehr fÃ¼r Ihr Geld

Anzeige Wenn Sie sich aktuell nach einem Anbieter für Glücksspiel oder Sportwetten im Internet umschauen, dürfte Ihnen eines sofort aufgefallen sein – die Auswahl...

Wenn Sie sich aktuell nach einem Anbieter für Glücksspiel oder Sportwetten im Internet umschauen, dürfte Ihnen eines sofort aufgefallen sein – die Auswahl ist gigantisch! Wo ein Spieler sich letztlich registriert, hängt nicht selten von der Großzügigkeit der angebotenen Boni und Freispiele ab. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wieso gerade die neueren Anbieter in diesem überfüllten Markt Ihnen den ein oder anderen Vorteil bieten könnten, wenn Sie auf der Suche nach dem besten Willkommensbonus, Freispielen und Co. sind.

Ein Willkommensbonus für den idealen Start

Der erste Blick, wenn man ein Online Casino aufruft, fällt meist auf den Willkommensbonus bzw. das Willkommenspaket. Hierbei handelt es sich um eine Belohnung, die Ihnen als neuem Spieler den Start bei der Plattform etwas versüßen soll. Der Willkommensbonus wird auf die erste Einzahlung gewährt und generiert Bonusgeld für Ihr Spielerkonto. Wie viel Sie dabei tatsächlich an Extra-Geld erhalten, hängt in aller Regel von der Höhe Ihrer Einzahlung ab. Bei einem 100% Willkommensbonus erhalten Sie beispielsweise zusätzlich zu dem von Ihnen eingezahlten Betrag, die gleiche Summe an Bonusgeld hinzu.

Im Gegensatz zum Willkommensbonus besteht das Willkommenspaket gleich aus mehreren Belohnungen. Ein Angebot könnte beispielsweise so aussehen, dass Ihre ersten drei bis fünf Einzahlungen mit Boni belohnt werden und Sie zusätzlich noch eine Portion Freispiele erhalten.

Wenn Sie besonders viel an Belohnungen direkt zu Beginn erhalten möchten, stellen neue Online Casinos oftmals eine der besten Anlaufstellen dar. Diese Anbieter sind noch nicht so bekannt wie ihre etablierten Konkurrenten, weshalb sie sich zunächst einmal ihren Platz am Markt erkämpfen müssen. So durchwachsen wie der Markt an Online Casinos generell ist, sind auch die verschiedenen Boni-Angebote, die Sie finden können. Ein Vergleich lohnt sich also und zeigt meist das Bonus und weitere Angebote bei neuen Online Casinos deutlich die Nase vorn haben. Wir empfehlen, dass Sie sich neben der Höhe des Bonus auch dessen Umsatzanforderungen und Konditionen genauestens anschauen, damit es später keine bösen Überraschungen gibt.

Einzahlungsboni und Freispiele für das regelmäßige Spiel

Wenn Sie regelmäßig spielen oder dies vorhaben, sollten Sie nicht nur darauf achten, wie der Willkommensbonus gestaltet ist. Regelmäßige Aktionen, die Sie mit Boni für Ihre Einzahlungen oder Freispielen belohnen, sind ebenfalls nicht unbedeutend.

Viele Online Casinos setzen dabei auf Regelmäßigkeit, sprich es werden wöchentliche Aktionen angeboten, wie beispielsweise ein Freispiel-Freitag, Reload-Wochenende oder ähnliche Angebote. Außerdem lassen die Plattformen meist keine Gelegenheit aus, um Sie zu besonderen Anlässen, beispielsweise Feiertagen zu belohnen.

Auch hier empfiehlt sich definitiv ein Blick auf die Angebote bei neuen Anbietern, wenn Sie besonders viel an Bonus und Freispielen abstauben möchten. Die Unternehmen sind sich dessen bewusst, dass die Spieler in den allermeisten Fällen letztendlich das Casino auswählen, das Ihnen die besten Aktionen bieten kann. Auch hier ist es wichtig, dass Sie neben der Höhe des Bonus auch dessen Konditionen beachten.

Weitere Vorteile bei neuen Online Casinos

Neue Online Casinos stehen für Innovation. Dies beinhaltet einerseits die zuvor beschriebenen Angebote, aber auch noch einige weitere Aspekte. Beispielsweise legen neue Casinos hohen Wert darauf, dass ihren Spielern die besten und aktuellsten Zahlungsmethoden zur Verfügung stehen. Wenn Sie also zu den Spielern gehören, die beispielsweise auch mal per Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung einzahlen möchten, stehen Ihre Chancen hierfür bei den neueren Anbietern eindeutig besser. Außerdem lassen sich neue Anbieter etwas einfallen, um das gesamte Spielerlebnis spannender zu gestalten. Häufig werden hierbei individuelle Belohnungssysteme aufgesetzt, die die Spieler gemäß deren Engagement bei der Plattform mit Boni, Freispielen und weiteren Extras belohnen. Hinsichtlich der Sicherheit bei neuen Anbietern sind Sie übrigens auf der sicheren Seite, denn auch diese müssen, ebenso wie bereits etablierte Anbieter, über eine entsprechende Lizenz einer Glücksspielbehörde verfügen und hierbei alle notwendigen Sicherheitsstandards einhalten.

Fazit

Neue Online Casinos stehen vor der Herausforderung, sich an einem Markt voller etablierter Wettbewerber zu beweisen. Für Sie als Spieler hat dies einige Vorteile, denn neue Anbieter beschäftigen sich mit der Frage, wie sie Ihnen mehr als die bereits bestehenden Plattformen bieten können. Wenn Sie auf der Suche nach den besten Angeboten sind, sind Sie daher bei den neuen Anbietern goldrichtig. Der Willkommensbonus, aber auch regelmäßige Einzahlungsboni, Freispiele und weitere Aktionen, fallen hier meist deutlich großzügiger als bei der Konkurrenz aus. Als Daumenregel empfiehlt es sich, dass Sie mindestens 3 bis 5 Anbieter miteinander vergleichen und das für Sie passendste Angebot auswählen.

