Bayreuth: Mitgliederversammlung mit Paukenschlag auf der Tagesordnung

Bayreuth. (PM EHC) „Solang man Träume noch leben kann!“ – dieser Titel der Münchner Freiheit aus den 80ern passt gut zu dem spektakulären Vorhaben,...

Bayreuth. (PM EHC) „Solang man Träume noch leben kann!“ – dieser Titel der Münchner Freiheit aus den 80ern passt gut zu dem spektakulären Vorhaben, das gestern von den Vorständen des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. bei der diesjährigen Mitgliederversammlung vorgestellt wurde – der Neubau einer Eishalle.

Zunächst war aber das Tagesgeschäft an der Reihe. Der 1. Vorsitzender Michael Schwellengreber gab einen Rückblick auf die beiden letzten Spielzeiten ab – 2020 fiel die Mitgliederversammlung der Pandemie zum Opfer. Diese bestimmte auch weitgehend das Geschehen rund um die Eisfläche. Finanziell ist man zwar nicht auf Rosen gebettet, aber durch eine umsichtige Finanzplanung hat man sich nach den schwierigen Vorjahren konsolidiert, die Altlasten weitgehend beglichen und ein sehr ordentliches Ergebnis erzielt, obwohl einige Gelder wie z. B. die Vergütung aus dem 5-Sterne-Programm erst nächste Woche erwartet werden. Gleichzeitig erläuterte der Vorsitzende die Planung für die neue Saison.

Danach berichtete Nachwuchstrainer Sebastian Mayer über die Situation im Nachwuchs. Sportlich ist man auf einem sehr guten Weg. Trotz der nicht optimalen Voraussetzungen spielen alle Teams in der höchsten Liga Bayerns. Ziel ist es, sich in den nächsten Jahren mit der U17 und der U20 in der DNL zu etablieren. Es gibt neue Kooperationen mit Schulen, die ebenfalls auf lange Sicht weiterhelfen.

Marco Zimmer, sportlicher Leiter der Senioren, resümierte die Situation der Senioren, die als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Landesliga souverän und frühzeitig geschafft haben. Ziel ist es hier, möglichst viele junge Spieler aus der U20 einzubauen.

Nachdem auch die Kassenprüfer eine einwandfreie Finanzführung bestätigten, stand einer Entlastung nichts mehr im Wege, die auch einstimmig erfolgte.

Auch die nun folgenden Neuwahlen waren schnell und unbürokratisch erledigt. Die drei Vorsitzenden Michael Schwellengreber, Christian Geißler und Melanie Allersdorfer wurden ebenso wie Jamie Gray als Schriftführerin sowie die Beisitzer Thomas Hahn, Tobias Weiß und Marco Zimmer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu kamen Florian Kostanzer als Kassier und Armin Helldörfer als Beisitzer dazu. Steffi Okelmann beendete zwar ihre Beisitzertätigkeit, steht aber weiterhin als für alle technischen Bereiche zur Verfügung.

Der EHC möchte sich etwas breiter aufstellen, deshalb soll in den nächsten 1-2 Jahren eine Athletikabteilung entstehen, die auch den Fitnesszustand der Spieler positiv beeinflussen wird.

Und dann kam das bereits erwähnte Thema „2. Eisfläche“ dran. Die beiden alten und neuen Vorstände sind seit mehreren Wochen mit dem Thema unterwegs. Sie präsentierten vorab eine Animation, wie diese aussehen könnte „Wir planen eine Traglufthalle mit Fitness- und Athletikraum, Bistro, Umkleidekabinen und Platz für ca. 1.000 Zuschauer“, so der 1. Vorsitzende. Der Platz steht noch nicht fest, soll aber auf jeden Fall in der Stadt bleiben. Auch für die Re-Finanzierung haben sich die Verantwortlichen bereits intensive Gedanken gemacht.

Die sehr harmonisch verlaufende Versammlung endete nach 2 ½ Stunden mit dem Wunsch, dass sich die Lage weiterhin stabilisiert und man hoffentlich wieder in einen normalen Spielbetrieb zurückkehren kann.