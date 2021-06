Bauer weiter in Gelb-Schwarz

Die spusu Vienna Capitals haben eine weitere, langjährige rot-weiß-rote Offensivkraft an den Verein gebunden. Sascha Bauer läuft auch in der kommenden Spielzeit in Gelb-Schwarz...

Sascha Bauer läuft auch in der kommenden Spielzeit in Gelb-Schwarz auf. Der 26-jährige Wiener Eigenbau-Stürmer verzeichnete 2020/2021 seine punktbeste Saison im Caps-Jersey.

Wiener Eigengewächs

Sascha Bauer, ausgebildet im vereinseigenen Silver Capitals-Nachwuchs, feierte bereits als 17-Jähriger, in der Saison 2012/2013, sein Profi-Debüt für die Caps. Im Wiener Meisterjahr 2017 etablierte sich der mittlerweile 26-Jährige als fixe Größe im gelb-schwarzen Line-Up. In der Folgesaison setzte den aufstrebenden Stürmer jedoch ein Kreuzbandriss für einige Monate außer Gefecht. Bauer kämpfte sich über das Farmteam Vienna Capitals Silver zu den Profis zurück und ist seitdem wieder ein wichtiges Puzzlestück im Wiener Aufgebot. In der vergangenen Spielzeit 2020/2021 verzeichnete der Power-Forward seine punktbeste Saison, traf acht Mal und leistete sechs Torvorlagen. „Ich bin froh, als gebürtiger Wiener weiter in der wunderschönen Hauptstadt in Gelb-Schwarz spielen zu dürfen – wieder vor unseren Zuschauern, den besten Fans der Liga. Außerdem will ich an meine Leistungen in der vergangenen Saison anknüpfen und habe mit der Mannschaft noch viel vor“, so Bauer.

Steckbrief Sascha Bauer

Position: Stürmer

Geburtsdatum: 30.01.1995

Alter: 26 Jahre

Größe: 176cm | Gewicht: 80kg

Schusshand: links

Bilanz ICE HL: 230 Spiele (13 Tore, 20 Assists)

Erfolge: Meister 2016/2017

Kein Vertragsangebot für Vause

Nicht mehr im Aufgebot der Caps für die kommende Saison wird Taylor Vause aufscheinen. Der 29-jährige Kanadier erhält von der Organisation der Vienna Capitals kein Angebot zur Vertragsverlängerung. „Taylor Vause hat in den letzten Jahren viel für unsere Organisation geleistet. Das hat sich nicht nur auf dem Eis in seinem Einsatz widergespiegelt, sondern auch abseits der Eisfläche in zahlreichen Aktivitäten. Ich denke hier an das Jersey-Design bei unseren Weihnachtsspielen oder seine Diabetes-Initiative, mit der er sich gemeinsam mit uns für an Diabetes erkrankte Kinder und Jugendliche eingesetzt hat. Nach einer detaillierten Saisonanalyse und ausführlichen Beratungen haben wir uns allerdings dazu entschlossen Taylor kein neues Vertragsangebot vorzulegen“, begründet Franz Kalla, General Manager der spusu Vienna Capitals, die Entscheidung für das Ende der Zusammenarbeit.

Vause wechselte zur Saison 2016/2017 vom HCB Südtirol Alperia nach Wien und war somit gleich in seiner ersten Spielzeit in Gelb-Schwarz Teil des fulminanten Meisterteams 2017. Der Stürmer bestritt in fünf Saisonen 278 Liga-Spiele für die Caps und verzeichnete dabei 206 Punkte (76 Tore, 130 Assists). „Im Namen der Caps-Organisation bedanke ich mich bei Taylor für seinen Einsatz in den vergangenen fünf Jahren und wünsche ihm gleichzeitig auch alles Gute und viel Erfolg für seine sportliche und private Zukunft“, so Kalla.

Gespräche mit Kandidaten

Aktuell umfasst der Grundkader der spusu Vienna Capitals für die kommende Saison 2021/2022 acht Verteidiger und sieben Stürmer. Der Spielermarkt wird derzeit intensiv sondiert. „Wir sind mit zahlreichen Kandidaten, die für die offenen Kaderplätze in Frage kommen könnten, in Gesprächen. Außerdem werden uns täglich neue interessante Spieler angeboten. Wir haben jetzt Ende Juni, das erste Eistraining ist für den 9. August geplant. Dementsprechend haben wir auch noch ausreichend Zeit, um die für uns bestmöglichen Spieler für die noch offenen Plätze zu verpflichten“, erklärt Kalla.

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals für die Saison 2021/2022

Defensive (8): Charlie Dodero (28, USA), Dominic Hackl (24, Ö), Phil Lakos (40, Ö), Timo Pallierer (Ö, 19), Lukas Piff (Ö, 20), Bernhard Posch (Ö, 20), Matt Prapavessis (30, CAN), Alex Wall (30, CAN)

Offensive (7): Patrick Antal (Ö, 20), Fabio Artner (Ö, 22), Sascha Bauer (26, Ö), Niki Hartl (Ö, 29), Christof Kromp (23, Ö), Valentin Ploner (21, Ö), Armin Preiser (Ö, 20)