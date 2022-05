Bastian Eckl kommt zu den Tigers

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute einen weiteren Neuzugang vermelden. Der gebürtige Regensburger Bastian Eckl wird ab der kommenden Saison den...

Straubing. (PM Tigers) Der niederbayerische PENNY DEL-Club kann heute einen weiteren Neuzugang vermelden.

Der gebürtige Regensburger Bastian Eckl wird ab der kommenden Saison den Kader der Gäubodenstädter als Stürmer verstärken.

In den vergangenen drei Spielzeiten war der 21-Jährige beim EHC Red Bull München unter Vertrag. In diesem Zuge kam er sowohl in der DEL, CHL sowie beim Kooperationspartner SC Riessersee in der dritten Liga zum Einsatz. Der gebürtige Oberpfälzer startete seine Eishockeykarriere zur Saison 2013/14 beim EV Regenburg in der Schüler-Bundesliga und war von 2014-2017 bei den Jungadler Mannheim unter Vertrag. In der Saison 2017/18 schaffte er den Sprung nach Kanada in die Quebec Major Junior Hockey League, in der darauffolgenden Spielzeit wechselte er dann in die Red Bull Hockey Akademie, wo er in Tschechien sowie in unterschiedlichen Ligen Österreichs für die Red Bull Juniors zum Einsatz kam.

„Mit Bastian haben wir einen schnellen, jungen und bissigen Stürmer in unseren Reihen. Er hat sein Können bereits bei den Teams von Red Bull sowie in unterschiedlichen DEB-Einsätzen unter Beweis gestellt. Für sein Alter hat er schon sehr viele Erfahrungen in unterschiedlichen Ligen gesammelt“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Kader der Straubing Tigers Saison 2022/23 – Stand 12.05.2022

Torhüter: Florian Bugl

Verteidigung: Stephan Daschner, Marcel Brandt, Cody Lampl, Ian Scheid, Mario Zimmermann

Angriff: Tim Brunnhuber, Sandro Schönberger, Travis St. Denis, Taylor Leier, Garrett Festerling, Bastian Eckl