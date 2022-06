Aus der ersten Reihe ins Rampenlicht der zweiten Reihe: Marco Sturm wird Headocach bei Ontario Reign in der AHL

Los Angeles. (PM Kings) Die LA Kings haben Marco Sturm zum Cheftrainer der Ontario Reign in der American Hockey League (AHL) ernannt. Er wird...

Los Angeles. (PM Kings) Die LA Kings haben Marco Sturm zum Cheftrainer der Ontario Reign in der American Hockey League (AHL) ernannt.

Er wird der sechste Cheftrainer, der für die AHL-Tochter in Manchester oder Ontario tätig ist. Der verbleibende Trainerstab für The Reign – Chris Hajt, Craig Johnson, Brad Schuler und Matt Millar – wird ebenfalls zurückkehren.

Sturm kommt zu Ontario Reign, nachdem er die letzten vier Spielzeiten (2018-22) als Co-Trainer bei den Kings verbracht hat. In der vergangenen Saison verhalf Sturm den Kings mit einem dritten Platz in der Gesamtwertung der Pacific Division zu ihrem ersten Platz in den Playoffs seit 2017/18. Die 99 Punkte des Teams in der regulären Saison (44-27-11) waren die sechsthöchsten Punkte, die ein Kings-Team in der Franchise-Geschichte erzielt hat.

„Als Mitarbeiter von Todd hat Marco in den letzten Saisons eine wichtige Rolle dabei gespielt, ein erfolgreiches System für unser Team einzuführen, und er wird die Entwicklung unserer Spieler auf diesem Niveau fortsetzen“, sagte Vize-Präsident und General Manager Rob Blake. „Das ist eine gute Gelegenheit für Marco und Todd hat diesen Übergang sehr unterstützt.“

Vor seinem Eintritt in den Trainerstab der Kings war der gebürtige Dingolfinger von 2015 bis 2018 Cheftrainer und General Manager der deutschen Nationalmannschaft. In dieser Zeit führte Sturm seine Heimat Deutschland zu beispiellosen Erfolgen, die durch eine Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 hervorgehoben wurden. Deutschlands Weg zum Spiel um die Goldmedaille begann 2016, als Sturm und Deutschland ein Olympia-Qualifikationsturnier gewannen, um sich einen Platz bei den Olympischen Winterspielen 2018 zu sichern. Dann, beim Turnier selbst, führte Sturm Deutschland zu Siegen in den Playoff-Runden gegen Schweden (Viertelfinale) und Kanada (Halbfinale), bevor er in der Verlängerung des Spiels um die Goldmedaille gegen die olympischen Athleten aus Russland unterlag. Sein Trainer-Lebenslauf mit Deutschland umfasste auch einen Deutschland Cup-Titel im Jahr 2015 und zwei Viertelfinalteilnahmen bei der IIHF-Weltmeisterschaft der Männer 2016 und 2017.

Als Veteran mit 938 NHL-Spielen verzeichnete Sturm in 14 NHL-Saisons 487 Punkte (242-245=487), eine Karriere-Plus-59-Wertung und 446 Strafminuten. Ursprünglich von den San Jose Sharks in der ersten Runde (insgesamt 21.) des NHL Entry Draft 1996 gedraftet, spielte Sturm für sechs verschiedene Teams, darunter die Kings, Boston Bruins, Florida Panthers, Sharks, Vancouver Canucks und Washington Capitals.

International lief Sturm für Deutschland bei drei Olympischen Winterspielen (1998, 2002, 2010), einer Eishockey-Weltmeisterschaft (2004), vier IIHF-Weltmeisterschaften der Männer (1997, 2001, 2004, 2008) und zwei IIHF-Juniorenweltmeisterschaften ( 1995, 1996) auf. In 44 Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft erzielte er 21 Punkte (13-8=21) und 46 Strafminuten.

Marco Sturms Karriere in Zahlen

