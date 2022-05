Auch Mantinger bleibt dem HCP treu

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal nimmt den 16. Spieler für die neue Saison 2022/23 unter Vertrag und freut sich Matthias Mantinger wieder im...

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal nimmt den 16. Spieler für die neue Saison 2022/23 unter Vertrag und freut sich Matthias Mantinger wieder im Kader begrüßen zu dürfen.

Der Stürmer aus Kaltern, lange Zeit in Sterzing bei den Broncos aktiv, war sicherlich so etwas wie der Senkrechtstarter der letzten Saison. Einige Jahre lang wurde dem sympathischen Stürmer keine Aufgabe auf höherem Niveau zugetraut. Nach verlässlichen Torjägerwerten in der Alps Hockey League (im Broncos-Trikot) und einigen Nationalteameinsätzen setzte der HC Pustertal auf Mantinger – und wurde belohnt: 14 Skorerpunkte, erfrischendes Eishockey und stets voller Einsatz – das zeigte der Linksschütze den HCP-Fans. Mantinger brachte stets Geschwindigkeit und Torgefahr auf das Eis, unvergessen sein Unterzahltreffer gegen Bozen beim Derbysieg Ende November in der Intercable Arena.

Nun verlängert der 26-jährige seinen Vertrag in Bruneck und geht somit in eine weitere Spielzeit in der ICE Hockey League. Matthias Mantinger, zuletzt mit den „Azzurri“ bei der WM in Helsinki im Einsatz, kommentiert:

„Die Eishockeybegeisterung ist im ganzen Tal spürbar und es war jedes Mal ein Gänsehaut-Moment, vor der vollen Rienzkurve einzulaufen. Genau deshalb freue ich mich auf eine weitere Saison in Bruneck.“