Auch die Lausitzer FÃ¼chse sichern sich auf der Goalie-Position ab

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Um für die Schlussphase der Hauptrunde und die bevorstehende Schlussrunde gut vorbereitet zu sein, haben die Lausitzer Füchse Tommi Steffen von der EG Diez-Limburg verpflichtet.

Der in Finnland geborene Torhüter mit deutschem Pass spielte bereits ein Jahr für die TecArt Black Dragons Erfurt und zuletzt bei der EG Diez-Limburg in der Oberliga. Der 21-Jährige soll als Notfall Back-Up fungieren und ist weiterhin per Förderlizenz für den Oberligisten spielberechtigt. Auch Marian Kapicak wurde mit einer Förderlizenz für die EG Diez-Limburg ausgestattet. Dank der Kooperation mit dem Eissport Weißwasser e.V. erhält zusätzlich Nachwuchstorhüter Ole Mater eine Förderlizenz und ist für die Profis der Lausitzer Füchse bis zum Ende der Saison spielberechtigt.

Weiterhin wurde Abwehrspieler Korbinian Geibel für den Rest der Saison von den Eisbären Berlin ausgeliehen. Der Verteidiger hat in dieser Saison bisher sieben DEL-Spiele für die Eisbären absolviert und kommt auf 14 Einsätze bei den Lausitzer Füchsen. Nach seiner Genesung von einer Unterkörperverletzung sollte der Verteidiger schon demnächst wieder bei den Lausitzer Füchsen auf dem Eis stehen.

