â€žArbeitsbieneâ€œ bleibt dem Wolfsrudel erhalten

Selb. (PM Wölfe) Mit Lukas Klughardt steht der nächste echte Selber für die Spielzeit 2020/2021 bei den Selber Wölfen unter Vertrag. Viel zu überlegen...

Selb. (PM Wölfe) Mit Lukas Klughardt steht der nächste echte Selber für die Spielzeit 2020/2021 bei den Selber Wölfen unter Vertrag.

Viel zu überlegen gab es da für beide Seiten nicht. Steht doch auf der einen Seite ein Spieler, der stolz darauf ist, das Logo seines Heimatvereins auf der Brust tragen zu dürfen. Auf der anderen Seite stehen die Verantwortlichen des VEReins, die einen leistungsbereiten und loyalen jungen Mann in ihren Reihen wissen, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Wille, Leidenschaft und harte Arbeit zeichnen ihn aus

„Nein, ein Wechsel war für mich überhaupt kein Thema. Zum einen habe ich in Selb meinen Arbeitsplatz und zum anderen war es immer mein Ziel, für meinen Heimatverein aufzulaufen. Die Entscheidung, für eine weitere Saison zu unterschreiben, fiel mir deshalb leicht“, wischt Lukas Klughardt jegliche Zweifel an seinem Verbleib beim VER Selb weg. Und auch sein Trainer Herbert Hohenberger zeigt sich hocherfreut, ihn in der kommenden Saison im Kader zu wissen: „Lukas ist ein unkomplizierter junger Spieler, der immer hart arbeitet und immer da ist, wenn man ihn braucht. Auf unsere ´Arbeitsbiene´ ist immer Verlass. Er bringt alle Eigenschaften mit, die mir wichtig sind, geht stets mit viel Leidenschaft aufs Eis und ist immer gewillt zu lernen und besser zu werden.“

Gamewinning Goal gegen Rosenheim war das persönliche Highlight

„Klar hatten wir uns mehr vorgenommen, haben uns aber trotz aller Rückschläge auch immer wieder aus den Tiefs rausgekämpft und letztendlich die Playoffs noch erreicht. Dass die Saison mit dem Abbruch dann so ein Ende gefunden hat, war sehr schade. Letztendlich war es aber das Beste für alle Beteiligten“, resümiert der 20-jährige Stürmer die vergangene Saison. Persönlich erinnert sich Lukas gerne an einen ganz besonderen Moment zurück: „Das war ganz klar das Spiel gegen Rosenheim, in dem ich das Gamewinning Goal erzielen konnte. An solche Momente erinnert man sich immer gerne!“

Vorbereitung auf lange Playoffs gemeinsam mit dem Bruder

Mehr solche Augenblicke möchte Lukas in der kommenden Saison erleben: „Ich wünsche mir natürlich, dass wir die Playoffs erreichen und anschließend das Saisonende möglichst lange hinauszögern können. Persönlich möchte ich verletzungsfrei bleiben und mich stetig weiterentwickeln und verbessern.“ Dass sich Letzteres erfüllen wird, davon ist Headcoach Herbert Hohenberger überzeugt und lässt durchblicken, dass er einiges mit seinem Schützling vorhat: „Wir werden Lukas in der kommenden Saison viel Vertrauen schenken und ihm entsprechend viel Eiszeit geben. Ich arbeite gerne mit Leuten, die immer vollen Einsatz zeigen und lernen wollen. Diese Eigenschaften sehe ich bei Lukas voll erfüllt.“ Dass die Saisonvorbereitung momentan nicht ganz wie gewohnt ablaufen kann, bringt das Selber Eigengewächs nicht aus dem Konzept. Ganz im Gegenteil, denn es klingt so, als ob die „Not“ im Hause Klughardt erfinderisch macht und eine echte Win-winSituation unter Geschwistern entstehen lässt: „Ich trainiere aktuell viel zu Hause gemeinsam mit meinem Bruder Max, der kommende Saison in die Altersklasse U17 aufrücken wird. Wir gehen viel Joggen und Radfahren und holen uns dadurch die notwendige Grundlagenausdauer. Immer wieder bauen wir aber auch Kraftzirkel in unsere Trainingseinheiten ein. So versuche ich das Beste aus der aktuellen Situation zu machen.“