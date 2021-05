Winterthur. (PM EHC) Ein bekanntes Gesicht kehrt auf Winterthurer Eis zurück. Nach zwei Saisons spielt Anthony Staiger wieder in Winterthur. Der 27-jährige Stürmer absolvierte...

Der 27-jährige Stürmer absolvierte während acht Saisons weit über 300 Einsätze für die erste Mannschaft des EHC Winterthur.

Nach der Saison 2018/19 wechselte Staiger zum EHC Kloten. In der ersten Saison wurde er zudem an den HC Ajoie ausgeliehen. In der abgelaufenen Saison kam Anthony Staiger auf 22 Einsätze bei den Unterländern.

Der EHC Winterthur freut sich über die Rückkehr von Anthony Staiger!