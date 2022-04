Andergassen stÃ¼rmt weiter fÃ¼r den HCP!

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal arbeitet weiter an einem konkurrenzfähigen Kader für die zweite Saison in der „ICE Hockey League“. Mit Sholl, Willcox,...

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal arbeitet weiter an einem konkurrenzfähigen Kader für die zweite Saison in der „ICE Hockey League“.

Mit Sholl, Willcox, Hannoun und Bardaro sind bereits vier Leistungsträger wieder an Bord, mit der heutigen Pressemeldung verkündet der HC Pustertal die Vertragsverlängerung mit Raphael Andergassen! Der 28-jährige gehört auch 2022/23 zum Wölfe-Kader, was Verein und Fans gleichermaßen freuen kann.

Der Kalterer Stürmer ist längst zu einem echten Pusterer geworden. Seit dem Frühjahr 2015 trägt Andergassen das Wölfe-Trikot und ist Führungsspieler und Identifikationsfigur zugleich.

Der Rechtsschütze hat die gesamte HCP – „Reise“ erlebt und auch geprägt. Von der „alten“ Serie A, über die Alps Hockey League bis in die ICE, vom alten Rienzstadion bis in die Intercable Arena: Andergassen war ein Teil dieser Entwicklung. In den ersten Wochen der ICE Hockey League – Saison zollte die Nummer 40 des HCP dem hohen Tempo noch Tribut. Mit Fortlauf der Spielzeit gelang es Andergassen seine Stärken immer besser auszuspielen – und das auf allen erdenklichen Positionen: Überzahl, Unterzahl, Stürmer in verschiedenen Positionen und Lineups, Aushilfsverteidiger – außer der Torhüterposition war alles dabei – Andergassen verkörperte mit Vielseitigkeit und Einsatzwillen die Aufholjagd des HCP 2021/22.

Nach 12 Skorerpunkten (5 Tore) und den Leistungen in der abgelaufenen Saison würde Andergassen wohl auch zu den Kandidaten für die Nationalmannschaft zählen. Dort ist der Stürmer nach 6 WM-Teilnahmen allerdings zurück getreten.

„Ich gehe jetzt bereits in mein 8. volles Jahr in Bruneck. Jede Saison beim HC Pustertal war und ist nach wie vor sehr speziell für mich. Seit dem Tag, an dem ich zum HCP gekommen bin, fühle ich mich hier pudelwohl. Bruneck ist definitiv meine zweite Heimat geworden. Umso mehr freue ich mich, mit dem HCP auch nächstes Jahr in der ICEHL zu spielen und hoffentlich für Furore zu sorgen.“