Adler verstÃ¤rken ihre Defensive

Mannheim. (PM Adler) Für den Hauptrundenendspurt in der PENNY DEL verstärken die Adler Mannheim ihre Defensive.

Von den Milwaukee Admirals aus der American Hockey League (AHL) wechselt Keaton Thompson nach Mannheim. Der Verteidiger unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende des laufenden Wettbewerbs.

Nach seiner Zeit an der University of North Dakota spielte Thompson, der im NHL-Draft 2013 in der dritten Runde an Position 87 von den Anaheim Ducks gezogen wurde, drei Jahre unter dem aktuellen Cheftrainer und Sportmanager der Adler Dallas Eakins bei den San Diego Gulls in der AHL. 2019 schloss sich der heute 28-jährige US-Amerikaner den Iowa Wild an, ehe er 2022 nach Milwaukee wechselte. Der 1,83 Meter große und 89 Kilogramm schwere Verteidiger absolvierte in seiner bisherigen Karriere insgesamt 348 Hauptrunden- und Playoff-Spiele in der unterklassigen AHL, erzielte dabei 22 Tore und bereitete 59 Treffer mit vor.

„Wir freuen uns sehr, Keaton bei uns in Mannheim begrüßen zu dürfen. Wir legen großen Wert auf Charakter und Wettbewerbsfähigkeit. Keaton verkörpert diese beiden Eigenschaften. Er spielt konstant und ist ehrgeizig. Zudem stellt er sich immer in den Dienst der Mannschaft“, weiß Eakins über seinen ehemaligen und nun neuen Verteidiger.

Thompson, der am kommenden Montag (05. Februar) in Mannheim eintreffen wird, könnte im Heimspiel der Adler am 15. Februar gegen die Grizzlys Wolfsburg sein Debüt feiern.

Die Karriere von Keaton Thompson in Zahlen