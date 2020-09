Achterbahn fÃ¼r Bozen im ersten Saisonspiel â€“ Wipptal Broncos zu Hause besiegt

Bozen. (PM HCB) Kantersieg den HCB Südtirol Alperia im ersten Vorbereitungsspiel der Saison: die Foxes gewannen mit einem klaren 8:0 in der Weihenstephan Arena...

Bozen. (PM HCB) Kantersieg den HCB Südtirol Alperia im ersten Vorbereitungsspiel der Saison: die Foxes gewannen mit einem klaren 8:0 in der Weihenstephan Arena gegen die Wipptal Broncos. Bereits in guter Form zeigten sich Stefano Giliati mit einem Hattrick, Marco Insam (Doppeltorschütze) und Simon Pitschieler (ein Tor und zwei Assist).

Im ersten freundschaftlichen Saisonmatch verzichtete Coach Greg Ireland auf Halmo und Plastino, die noch etwas Trainingsrückstand haben, weiters fehlte noch Fournier, der morgen in der Talferstadt eintreffen wird. Dafür half Gianluca March in der Bozner Defensive aus.

Der HCB spielte mit folgender Aufstellung: im Tor Leland Irving, die Verteidigungspaare bildeten Di Perna-Robertson, Tauferer-March, Gios-Insam, die Sturmformationen bildeten hingegen Deluca-Bernard-Miceli, Frank-Catenacci-Bardaro, Giliati-Alberga-Gazley und Frigo-Pitschieler-Findlay.

Die Foxes gaben sofort den Ton an und gingen auch nach zwei Minuten in Führung: Stefano Giliati kurvte durch die Verteidigung der Hausherren und düpierte Rabanser. Die Weißroten drückten weiter auf das Gaspedal und erspielten sich mehrere gute Gelegenheiten durch Gios, Bardaro, Findlay und Gazley. Zwischendurch hatte auch Sterzing eine Chance mit Planatascher, doch sein Abschluss verfehlte das Bozner Gehäuse, dann waren wieder die Gäste mit einer Aktion Giliati-Alberga an der Reihe, die beiden Italo-Kanadier konnten Goalie Rabanser nicht überwinden.

Im zweiten Abschnitt kamen die Broncos besser ins Spiel und Irving musste sich einige Male auszeichnen. Auf der anderen Seite prüfte Di Perna den gegnerischen Torhüter, dann stoppte Irving mit einer Glanzparade einen Sololauf von Gschnitzler. In der zweiten Hälfte des Abschnittes kamen wieder die Foxes zu Wort und erzielten drei Treffer in Folge: zuerst legte Pitschieler herrlich für Findlay auf, der die Scheibe nur mehr in den Kasten eindrücken musste, dann erhöhte Giliati in Überzahl mit seinem zweiten Tor des Abends auf 3:0. Einige Minuten später war Marco Insam an der Reihe, der die Scheibe in die hohe Ecke beförderte, abermals kam das Zuspiel vom jungen Pitschieler.

Im letzten Spielabschnitt rundete Bozen das Ergebnis ab. Nach drei Minuten gelang Simon Pitschieler sein erster Treffer im weißroten Trikot, indem er Rabanser aus kürzester Distanz überwand. Dann schlug das Powerplay der Foxes (100%) gnadenlos zu: die Tore dazu steuerten Insam, Miceli und kurz vor Spielende Giliati, der somit ein Hattrick erzielte, bei.

Das Team von Coach Greg Ireland bestreitet das nächste Match Samstag abends mit Spielbeginn um 20,00 Uhr im Odegar Stadion gegen Asiago.

Wipptal Broncos Weihenstephan – HCB Südtirol Alperia 0:8 [0:1 – 0:3 – 0:4)

Die Tore: 02:32 Stefano Giliati (0:1) – 31:54 Brett Findlay (0:2) – 36:00 Stefano Giliati PP1 (0:3) – 37:54 Marco Insam (0:4) – 43:01 Simon Pitschieler (0:5) – 45:44 Marco Insam PP1 (0:6) – 48:39 Angelo Miceli PP1 (0:7) – 53:24 Stefano Giliati PP1 (0:8)

Überraschungscoup: Dante Hannoun ein Bronco

Sterzing. (PM Broncos) Mit Freude geben die Wipptal Broncos Weihenstephan die Verpflichtung des italokanadischen Centers Dante Hannoun bekannt.

Der 168 cm große und 73 kg schwere Stürmer kann sowohl als Center wie auch als Flügel eingesetzt werden und kommt vom HCB Südtirol zu den Wildpferden.

Die Laufbahn des 22-jährigen Wirbelwindes begann bei den Victoria Royals in der WHL. Bei den „königlichen“ kam er zunächst nicht regelmäßig zum Einsatz, doch in der Saison 2015/16 schaffte er den Durchbruch. In den folgenden drei Spielzeiten mauserte er sich mit 95 Toren, 142 Assists und 237 Punkten in 237 Spielen zu einem der besten Scorer seines Teams. In seiner letzten Saison wurde er zu den Prince Albert Raiders getradet und erwies sich in den Playoffs als das Ass im Ärmel. Mit 14 Toren in 23 Matches war er der beste Torschütze der Raiders und steuerte noch 10 Assists bei. Nicht zuletzt schoss er sein Team mit einem Overtime-Tor im 7. Finalspiel zum Meistertitel.

Im Vorjahr folgte eine Einladung zum Prospects-Camp der Boston Bruins, die ihm einen ECHL-Vertrag mit den Atlanta Gladiators einbrachte. Dort erzielte er in 24 Spielen 5 Tore, gab 14 Assists und sammelte 19 Punkte, bevor er nach Weihnachten zu den Foxes wechselte (19 Spiele, 3 Assists).

Dante ist ein schneller Eisläufer mit sehr gutem Offensivinstinkt. Sowohl als Torschütze wie auch als Vorbereiter sorgt er ständig für Gefahr auf dem Eis und ist überdies auch ein starker Powerplay-Spieler.

Entgegen der ursprünglichen Kaderplanung, die mit drei Imports bereits als abgeschlossen vermeldet wurde, haben die Wildpferde sich zu dieser Verpflichtung entschieden. Der sportliche Leiter Egon Gschnitzer erklärt die Gründe dafür: „Es stimmt, wir hatten mit drei Imports geplant und dies auch so kommuniziert, aber wir wussten auch, dass wir mit 12 Stürmern und 8 Verteidigern etwas dünn besetzt sind. In den letzten Wochen hat sich Daniel Erlachers gesundheitliche Situation nicht wesentlich verbessert, und dazu müssen wir aufgrund der Covid-Pandemie natürlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen bei Erkältungen treffen. Niemand darf mit einer schwereren Erkältung, geschweige denn mit erhöhter Temperatur trainieren oder spielen.“

„Wir gehen auch davon aus, dass wir Ivan Deluca sehr selten bis gar nicht bei den Broncos sehen werden, nicht zuletzt weil für die Foxes das Gleiche gilt wie für uns was die Notwendigkeit einer längeren Bank als üblich betrifft. Zählt man dann noch die unvermeidlichen Verletzungen dazu, dann wird schnell klar, dass es dringend noch einen Spieler braucht, wenn wir regelmäßig mit vier Reihen spielen und den jungen Spielern Platz geben wollen. Als dann Dantes Agent bei uns anklopfte und ein äußerst gutes Angebot machte, haben wir im Vorstand gemeinsam beschlossen, diese Verpflichtung zu tätigen. Dante ist vielseitig einsetzbar und offensiv sowohl 5 gegen 5 als auch im Powerplay sehr stark. Er wird auf dem AHL-Niveau eine echte Verstärkung sein.“ Hannoun wird das weißblaue Trikot mit der Nummer 82 tragen und bereits morgen zugleich mit Trevor Goochim Wipptal ankommen.