2:6 gegen Kempten offenbart wieder einmal die bekannten Probleme

Pfaffenhofen. (oex) Der EC Pfaffenhofen wartet weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Auch bei der 2:6 (0:1; 1:4; 1:1) Niederlage am Freitag auf eigenem Eis gegen den ESC Kempten offenbarten sich wieder einmal die altbekannten Probleme der Pfaffenhofener, mit denen sie in den letzten Spielen fast schon regelmäßig zu kämpfen hatten.

Vorne werden reihenweise gute Chancen vergeben, während man hinten immer wieder unglückliche Gegentreffer hinnehmen muss.

Dies wurde auch im Statement von Brad Miller nach dem Spiel bestätigt. „Wir gehen glücklich in Führung, dann hatte Pfaffenhofen viele gute Chancen. Aber unser Torhüter war heute sehr stark,“ fasste Kemptens Coach das erste Drittel zusammen. „Im zweiten Drittel gelangen uns drei schnelle Tore und dann ist es natürlich schwer, zurückkommen,“ so Miller weiter. Gästetorhüter Sven Schubert war auch gleich in der ersten Minute bei drei guten Einschussmöglichkeiten der stürmisch startenden Pfaffenhofener gefragt. In Führung gingen jedoch nach gut zwei Spielminuten die Gäste, als Lars Grözinger mit einem Schuss aus spitzem Winkel die winzige Lücke im kurzen oberen Eck zwischen Torhüter Jonathan Kornreder und dem Gestänge fand. Trotz dieses frühen Rückstandes zeigten die Hausherren in der Folge viel Engagement, erarbeiteten sich gegen die mit etlichen Routiniers und Ex-Profis stark besetzten Gäste etliche gute Möglichkeiten, scheiterten aber immer wieder am eigenen Unvermögen oder am stark haltenden Sven Schubert im Kasten.

So ging es mit einem 0:1 in die erste Pause, nach der die Gastgeber schon bald den nächsten Rückschlag hinnehmen mussten. In der 24. Minute fälschte Eric Nadeau einen Schuss unhaltbar zum 0:2 ab. Nach Ansicht der ECP-Spieler ein irregulärer Treffer, da dabei ein hoher Stock im Spiel gewesen war. Doch alles Protestieren half nichts, der Schiedsrichter erkannte den Treffer an. Die Pfaffenhofener gingen weiterhin motiviert zur Sache, die Tore fielen jedoch auf der Gegenseite. Innerhalb von nur knapp vier Spielminuten zogen die Gäste aus dem Allgäu auf 5:0 davon. Bei zwei Treffern aus der Distanz rutschte die Scheibe Jonathan Kornreder unter dem Schoner ins Tor und ließen den sonst so zuverlässigen Torhüter unglücklich aussehen, der dann auch für Hannes Kiefer vom Eis ging. In der 36. Minute kam es nach einem Check von Michael Pfab gegen Michel Maaßen vor der Pfaffenhofener Spielerbank zu einer handfesten Auseinandersetzung, worauf sich je zwei Spieler jeder Mannschaft auf der Strafbank wiederfanden, mit der Folge, dass der ECP mit einem Mann mehr weiterspielen konnte. Als sich kurz darauf noch ein weiterer Kemptener nach einem Foul dazugesellte, nutzten die Hausherren diese doppelte Überzahl zum schön herausgespielten Anschlusstreffer.

Der letzte Spielabschnitt begann dann wieder so, wie die beiden vorangegangenen, nämlich mit einem aus Sicht der Hausherren erneut höchst unglücklichen Gegentor. Maximilian Schäffler schoss von hinten Hannes Kiefer an und von dessen Schoner tropfte der Puck ins Tor. Die Partie wurde nun zusehends härter. Zunächst musste der Kemptener Nicolas Fahr nach einem Bandencheck an Robert Neubauer für fünf Minuten auf die Bank, dann streckte Mauro Seider Michael Pfab mit einem Ellbogencheck nieder, worauf sich hinter dem Kemptener Tor wieder mehrere Akteure in die Haare gerieten und die Strafbank anschließend erneut gut besetzt war. Was man den Pfaffenhofenern auf jeden Fall zugutehalten muss, ist die Tatsache, dass sie trotz des klaren Rückstandes nie aufsteckten, sich bis zum Schluss um eine Resultatsverbesserung bemühten und kurz vor Ende durch Robert Neubauers 2:6 dafür belohnt wurden.

EC Pfaffenhofen: Kornreder, Kiefer, Oexler, Hätinen L., Eisenhofer, Eder, Lohrer,, Hätinen K., Münzhuber, Morissette, Felsöci J., Strack, Neubauer, Gebhardt, Callaghan, Pfab M., Meier, Felsöci D.

Tore: 0:1 (3.) Grözinger (Voit, Seider); 0:2 (24.) Nadeau (Koberger, Suchomer); 0:3 (30.) Rau (Schäffler, Oppenberger 5:4); 0:4 (31.) Koberger (Nadeau, Martynek); 0:5 (33.) Zimmer (Martynek, Nadeau); 1:5 (38.) Morissette (Hätinen K., Callaghan 5:3); 2:6 (41.) Schäffler (Zimmer, Revaj); 2:6 (60.) Neubauer (Felsöci J., Meier)

Strafen: ECP: 16 ESC: 23

Zuschauer: 210