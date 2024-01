2:5! Eispiraten starten mit Niederlage gegen Krefeld ins neue Jahr

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einer Niederlage in das Kalenderjahr 2024 gestartet. Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores unterlag...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einer Niederlage in das Kalenderjahr 2024 gestartet.

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores unterlag den Krefeld Pinguinen im Rahmen des 33. DEL2-Spieltages mit 2:5. Gegen gut aufgelegte Krefelder hatten die personell angeschlagenen Westsachsen lange Zeit kaum Zugriff auf die Partie, vier Gegentreffer im Mitteldrittel brachten schließlich die frühe Vorentscheidung.

Cheftrainer Jussi Tuores musste, wie schon in Bad Nauheim, auf seine beiden Stürmer Henri Kanninen (Erkältung) und Hayden Verbeek (muskuläre Probleme) verzichten. Recht kurzfristig fiel auch Torhüter Oleg Shilin mit Grippesymptomen für das Heimspiel gegen die Pinguine aus. Für den Deutsch-Russen rutschte Christian Schneider zwischen die Pfosten.

Personell angeschlagen erwischten die Crimmitschauer aber keinen allzu schlechten Start. Colin Smith und Thomas Reichel verpassten ihre Möglichkeiten in Tore umzumünzen, auf der Gegenseite bekam Christian Schneider von Minute zu Minute mehr zu tun. Der Crimmitschauer Schlussmann parierte mehrfach stark, konnte die Führung der Krefelder aber nicht vereiteln. Im Vorwärtsgang stibitzte Lucas Lessio den Puck, Alexander Weiß ließ frei vor dem Tor auf Alexander Ruuttu prallen – der Finne hatte schließlich keine Probleme zum 0:1 einzuschießen (7.). Die Mannschaft von Trainer Greg Poss blieb in der Folge spielbestimmend und drängte auf das zweite Tor, schwächte sich aber selbst. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels verließ Kevin Niedenz nach einem Check mit dem Stock an den Hals von Tamás Kánya das Eis mit einer großen Strafe.

Die fünfminütige Überzahl konnten die Eispiraten aber nicht nutzen. Im Gegenteil, zwei Mal musste Christian Schneider während der gleichen Überzahlsituation hinter sich greifen. Lucas Lessio traf nach 23 Minuten zum 0:2, nur eine Minute später traf Philipp Kuhnekath nach einem Alleingang zum 0:3 (24.). Die Crimmitschauer schienen nun völlig von der Rolle. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen wussten dies auszunutzen und trafen in Person von Alexander Weiß, der im Nachschuss erfolgreich war, sogar zum 0:4 (31.).

Die Eispiraten gaben sich aber nie auf und konnten nach 33 Minuten ein Lebenszeichen von sich geben. Vinny Saponari fälschte einen Onetimer von Gregory Kreutzer unhaltbar für Felix Bick ab und traf somit zum 1:4-Anschluss (33.). Jannis Kälble und Dominic Walsh verpassten nur kurz später, um das Spiel weiter zu verkürzen. Auf der Gegenseite stellte Christian Kretschmann, der einen Konter am langen Pfosten vollendete, auf 1:5 (33.).

Die Westsachsen, die mittlerweile ohne den angeschlagenen Goldhelm Colin Smith auskommen mussten, gaben sich aber auch in der Folge nicht auf. Immer wieder brachten die Schützlinge von Jussi Tuores viele Scheiben zum Tor. Immer wieder war es aber eine vielbeinige Krefelder Verteidigung und ein gut aufgelegter Felix Bick, lange keinen weiteren Gegentreffer zuließen. Letztlich war es ein strammer Schuss von Ole Olleff, den Thomas Reichel im Slot zum 2:5 ablenkte, nach 52 Minuten so aber auch den Endstand besorgte. Das 100. Saisontor der Eispiraten sollte nämlich das letzte dieser Begegnung sein.

Torfolge (0:1, 1:4, 1:0):

0:1 Alexander Ruuttu (Alexander Weiß, Lucas Lessio) 06:43 0:2 Lucas Lessio 22:21 – SH1 0:3 Philipp Kuhnekath (Christian Ehrhoff) 23:19 – SH1 0:4 Alexander Weiß (Maximilian Adam, Matt Marcinew) 30:27 1:4 Vincent Saponari (Gregory Kreutzer, Ladislav Zikmund) 32:07 1:5 Christian Kretschmann (Philipp Kuhnekath, Christian Ehrhoff) 32:58 2:5 Thomas Reichel (Ole Olleff, Sören Sturm) 51:00

Zuschauer: 1.672

Krefeld Pinguine stoppen ihren Negativlauf in der Fremde

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten am Dienstagabend ihre Auswärts-Negativserie stoppen.

Bei den Eispiraten Crimmitschau gelang den Pinguinen am 33. Spieltag der DEL 2-Saison ein überzeugender 5:2-Sieg. Zwei Unterzahltore im Mittelabschnitt ebneten den Weg zum Erfolg.

Nachdem von den letzten zehn Auswärtspartien lediglich zwei gewonnen werden konnten, hatte Greg Poss am Dienstagabend offenbar die richtigen Worte gefunden. Gegen eine ersatzgeschwächte Crimmitschauer Mannschaft setzten die Pinguine auf ein hohes Tempo und viele Schüsse auf das Tor von Christian Schneider. Mit Erfolg: Denn in der siebten Minute erzielte Alexander Ruuttu den Führungstreffer für den KEV nach einer ansehnlichen Kombination mit Alexander Weiß und Lucas Lessio.

Der Kanadier besorgte zum Auftakt des zweiten Drittels in Unterzahl selbst den nächsten Treffer. Vorausgegangen war eine große Strafe samt Spieldauer gegen Kevin Niedenz, der einen Gegenspieler in einem Unterbruch mit seinem Schläger im Gesicht traf. Die Seidenstädter ließen sich hiervon jedoch nicht beirren und kamen in der gleichen Unterzahl eine Minute nach dem Lessio-Treffer in der 24. Minute durch Philipp Kuhnekath zum 3:0.

Der Mittelabschnitt war jedoch bei Weitem nicht zu Ende. Alexander Weiß jubelte in der 31. Minute über das 4:0, ehe die Hausherren ein Lebenszeichen gaben. Ladislav Zikmund wurde in der 33. Minute als Torschütze des 1:4-Anschlusstreffers angegeben. Doch nur 51 Sekunden später stellten die Pinguine den alten Abstand wieder her. Christian Kretschmann wurde vor dem Eispiraten-Tor sträflich frei gelassen und erzielte den 5:1-Pausenstand.

Im letzten Drittel verflachte das Spiel aufgrund des Spielstands ein wenig. Die Pinguine verwalteten ihre Führung ordentlich, Felix Bick musste in der 52. Minute jedoch ein weiteres Mal hinter sich greifen. Thomas Reichel konnte einen Schuss von Ole Olleff vor dem Tor abfälschen und ließ dem wiedergenesenen Schlussmann keine Chance. Mehr als Ergebniskosmetik war der 2:5-Anschlusstreffer aus Sicht der Heimmannschaft jedoch nicht mehr. Die Pinguine spielten das Ergebnis sicher runter und konnten so auch die rote Laterne in der Auswärtstabelle abgeben.

Zahlen zum Spiel

EPC – KEV 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)

Tore: 0:1 (06:43) Ruuttu (Weiß, Lessio), 0:2 (22:21)(SH) Lessio, 0:3 (23:19)(SH) Kuhnekath (Ehrhoff), 0:4 (30:27) Weiß (Adam, Marcinew), 1:4 (32:07) Zikmund (Saponari, Kreutzer), 1:5 (32:58) Kretschmann (Kuhnekath, Ehrhoff), 2:5 (51:00) Reichel (Ollfeff, Sturm)

Schüsse: 26:29

Strafminuten: 6:27

Zuschauer: 1672

Stimmen zum Spiel

Greg Poss „Wir sind gut in das erste Drittel gestartet. Wir haben nicht viele Chancen zugelassen und gleichzeitig haben wir selbst einige kreiert. Wir konnten im zweiten Drittel zum richtigen Zeitpunkt einige Tore erzielen und uns einen Vorsprung erspielen. Den konnten wir im dritten Drittel über die Zeit schaukeln. Unter dem Strich sind glücklich über den Sieg!“

Philipp Kuhnekath „Es war wichtig, dass wir heute mal wieder einen Auswärts-Dreier geholt haben. Wir haben, finde ich, von Anfang bis zum Ende durchgezogen. In der 5-Minuten-Unterzahl konnten wir zwei Tore erzielen, was zurückblickend den Weg zum Sieg geebnet hat. Da müssen wir jetzt dranbleiben.“

Christian Kretschmann „Der Sieg fühlt sich mega an. So wünscht man sich natürlich ins neue Jahr zu starten. Wenn man das Wort so nutzen darf, war es das perfekte Auswärtsspiel. Im letzten Drittel gab es mit Sicherheit hier und da Verbesserungspotenzial, beispielsweise, dass wir die eigene Zone zu schnell verlassen haben. Zudem wussten wir, dass Crimmitschau im letzten Drittel kommen wird und Tore schießen möchte. Unter dem Strich war es eine gute Mannschaftsleistung und grundsätzlich das Spiel, das Greg Poss von uns sehen möchte.“