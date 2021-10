2:3 gegen Wolfsburg: Red Bulls unterliegen im Spitzenspiel

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (1:1|1:1|0:1) verloren. Vor 2.030 Zuschauern erzielten Yasin Ehliz und Philip...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (1:1|1:1|0:1) verloren.

Vor 2.030 Zuschauern erzielten Yasin Ehliz und Philip Gogulla die Münchner Tore im Spitzenspiel, das mit der ersten Heimniederlage in der PENNY DEL-Saison 2021/22 endete.

Spielverlauf

Die Red Bulls mit Zuwachs: Andrew MacWilliam und Justin Schütz kehrten nach überstandener Verletzung zurück ins Aufgebot. Don Jacksons Mannschaft kontrollierte das Spiel im ersten Drittel, passte aber einmal nicht auf: Spencer Machacek antizipierte einen Pass und vollendete seinen Alleingang zur Führung der Gäste (7. Minute). München drängte danach auf den Ausgleich – mit Erfolg: Ehliz fälschte einen Schuss von Patrick Hager zum 1:1 ab (14.).

Intensiv und schnell – das Duell war auch im Mittelabschnitt umkämpft. Zunächst glänzten die Defensivformationen beider Mannschaften, dann legten die Grizzlys vor: Nach exakt 32 Minuten fälschte Thomas Reichel zur erneuten Führung ab. Die Red Bulls reagierten mit Offensive auf den Gegentreffer. Austin Ortega hatte per Penalty die große Chance auf den Ausgleich, Grizzlys-Torhüter Dustin Strahlmeier reagierte aber stark (33.). Bei Gogullas platziertem Schuss war Strahlmeier chancenlos (37.) – 2:2 nach 40 Minuten.

Im letzten Drittel erhöhten die Münchner den Druck. Besonders gefährlich: Die Reihe um Ben Street, Frederik Tiffels und Trevor Parkes. Wolfsburg rettete sich aber ohne Gegentor in die Schlussphase und erzielte in der 58. Minute den entscheidenden Treffer: Anthony Rech vollendete einen Konter und besiegelte die erste Heimniederlage der Red Bulls in dieser PENNY DEL-Saison.

Patrick Hager: „Wir hatten viele Chancen, waren aber nicht konsequent genug. Dadurch haben wir sie lange im Spiel gehalten.“

Endergebnis

Red Bull München gegen Grizzlys Wolfsburg 2:3 (1:1|1:1|0:1)

Tore

0:1 | 06:06 | Spencer Machacek

1:1 | 13:51 | Yasin Ehliz

1:2 | 32:00 | Thomas Reichel

2:2 | 36:41 | Philip Gogulla

2:3 | 57:38 | Anthony Rech

Zuschauer: 2.030